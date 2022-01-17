Предварительный ущерб от беспорядков в Алматы составил 112,6 млрд тенге – замакима

Ущерб Алматы от массовых беспорядков предварительно составил 112,6 млрд тенге, сообщил в понедельник в ходе заседания городского штаба заместитель акима города Ильяс Усеров. Больше всего пострадал бизнес – 67 млрд тенге.

«Предварительные данные на сегодня у нас: общая сумма ущерба составила порядка 112,6 млрд тенге. Из них по субъектам бизнеса – 67 млрд тенге, в том числе 42 млрд приходится на МСБ. Данные цифры мы сейчас уточняем, идет перепроверка данных», - сообщил Усеров.

Больше, по его данным, пострадали непродовольственные магазины, по которым сумма ущерба составила почти 20 млрд тенге, продовольственные магазины – 5,7 млрд тенге, оружейные магазины – 6,4 млрд тенге, ломбарды – 2,9 млрд тенге, объекты общепита – 1,8 млрд тенге.

«По финансовым организациям – это отделения банков, банкоматы, предварительный ущерб составил на сегодня 702 млн тенге. Все банки сегодня перепроверяют, до конца дня они обещают уже обновленные данные дать», - добавил замакима.

Что касается крупного бизнеса, их ущерб составил около 25 млрд тенге. По административным зданиям – 22,6 млрд тенге, в том числе здание акимата – 20 млрд тенге, здание генпрокуратуры – 2 млрд тенге, здания департамента полиции и управлений полиции – 205 млн тенге, экопосты – 163 млн тенге, медицинские объекты – 2 млн тенге. По материально-технической базе госорганов предварительный ущерб составляет 16,7 млрд тенге, большая часть приходится на техническое оборудование вооружения департамента полиции – 16 млрд тенге, служб ДЧС, оборудование аппарата акима и оргтехника.

«Что касается системы видеомониторинга “Сергек”, то по ним предварительный ущерб составил 250 млн тенге. Из 766 программных аппаратных комплексов настроено на сегодня 468 – это почти 2 200 камер, в том числе восстановлено 11 сломанных, по остальным возможен ремонт, все запасные части для ремонта имеются. В данное время для дальнейшей оценки работоспособности системы работают отдельные комиссии», - отметил Усеров.

По транспортным средствам госорганов и частных лиц ущерб составил почти 2 млрд тенге. В их числе транспортные средства департамента полиции – 1,19 млрд тенге, ДЧС – 435 млн тенге, УОЗ – 32 млн тенге, «Алматы тазалык» – 33 млн тенге, ХОЗУ – 116 млн тенге, частный транспорт – 43 млн тенге. Компенсации пострадавшим сотрудникам – 617,5 млн тенге. Как резюмировал заместитель акима, наибольший урон нанесен Алмалинскому району – 20 млрд тенге, ущерб по Ауэзовскому и Бостандыкскому составляет 20 и 18 млрд соответственно, меньше всего беспорядки затронули Наурызбайский район.