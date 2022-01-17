243 объекта в Алматы подлежат восстановлению, заявили в акимате

243 объекта в Алматы подлежат восстановлению после январских событий, об этом в ходе совещания сегодня заявил заместитель акима города Мухит Азирбаев. 216 из них– это объекты МСБ, 27 – государственные учреждения.

«На сегодня в городе Алматы определены 243 объекта, подлежащие восстановлению. Это объекты, где необходимо заменить окна, двери, где были локальные пожары. Вообще, объектов намного больше. Из них 216 объектов МСБ и 27 – государственных учреждений. Из 27 государственных учреждений восстановление 10 объектов будет происходить за счет государственных средств. Это здание акимата, ТРК "Казахстан", резиденция президента, здание управления комитета по правовой статистике и социальным учетам прокуратуры города Алматы», - рассказал Азирбаев.

Текущий ремонт зданий департамента полиции, управления полиции Алмалинского района, отдела управления полиции и фронт-офисов также будет финансироваться из госбюджета.

При этом восстановление 17 государственных объектов будет за счет бизнеса.

«Работа незначительная, она уже начата в городской клинической больнице №1, кардиоцентру, роддому №1, ПМСП Алмалинского района и ЦГКБ №12, 10 модульных постов департамента полиции Алматы, управления полиции Ауэзовского и Жетысуского района», - сказал замакима.