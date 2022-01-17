243 объекта в Алматы подлежат восстановлению, заявили в акимате

Восстановление 17 государственных объектов будет за счет бизнеса
243 объекта в Алматы подлежат восстановлению после январских событий, об этом в ходе совещания сегодня заявил заместитель акима города Мухит Азирбаев. 216 из них– это объекты МСБ, 27 – государственные учреждения.
Еще по теме:
- Арестованный за пост в соцсети журналист из Кокшетау отпущен на свободу
- 110 пострадавших в ходе беспорядков в Алматы остаются в больницах
- Предварительный ущерб от беспорядков в Алматы составил 112,6 млрд тенге – замакима
- В нескольких регионах Казахстана установлены различные уровни террористической опасности – КНБ
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые