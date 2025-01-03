Назарбаев после отставки не отличался «политической деликатностью», считает Токаев

Действия Нурсултана Назарбаева после отставки с поста президента в 2019 году привели к существованию в стране двоевластия, а его заявление спровоцировало политический кризис, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тілі», опубликованном в пятницу.

«После ухода в отставку, но оставаясь председателем Совета безопасности, он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: «Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение президента». Но в жизни было не до шуток», - сказал Токаев.

«Такая ситуация породила волну слухов о двоевластии. Да и чиновничий класс впал в смятение, посещая то один, то другой кабинеты и путаясь в поручениях. Ряд чиновников попытался даже юридически обосновать эту ненормальную ситуацию: мол, институт елбасы должен стоять выше президентской власти», - добавил он.

Токаев назвал «рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти» заявление Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду со ссылкой на 92-летнего Махатхира Мохамада, а также «участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года».

«Накануне ему было передано провокационное по своему содержанию письмо местного политолога с обоснованием решительных мер по восстановлению «Золотой эпохи Елбасы», - сказал Токаев, не пояснив, о каком письме идет речь и кто был его автором.

Токаев отметил, что последовавшие за этим Январские события «научили всех нас многому».

«Первое, власть в стране должна быть консолидированной, никакого двоевластия. Второе, Глава государства – это нанятый на определенный срок государственный менеджер, а не «тень Всевышнего». Третье, нужен тщательный отбор кандидатов на высокие государственные должности, включая руководителей силовых органов, они должны быть преданы Родине, Республике Казахстан», - сказал глава государства.

При этом он вновь предложил «проявить здравый смысл и по-достоинству оценить исторические заслуги Нурсултана Назарбаева перед Казахстаном», добавив, что «не ошибается тот, кто не работает».

Токаев рассказал, что сейчас общается с бывшим президентом по телефону «примерно раз в месяц».

Отвечая на вопрос о недавней встрече Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, Токаев сообщил, что это была вторая встреча в прошлом году.

«О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны», - сказал Токаев.

«Нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, он морально и политически тесно связан с Кремлем. Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов», - заметил президент.