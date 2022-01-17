40% казахстанских школьников перешли на дистанционное обучение – МОН

Третью четверть 40% казахстанских школьников начали в дистанционном формате. Полностью на онлайн-обучение перешли дети столицы, Шымкента, Алматы, а также в других регионах, где в школах обучается больше 600 детей. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщила председатель комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

«В трех городах – столице, Алматы, Шымкент – обучение будет проводиться в дистанционном формате. В остальных городах, где число обучающихся превышает 600 человек, обучение также будет проводиться в онлайн-формате. В этих школах учащиеся 1-2 классов будут обучаться в штатном режиме, учитывая их возрастные особенности. Мы все понимаем, что учащиеся 6-7 лет не настолько самостоятельные, что могут включать компьютер, платформу самостоятельно, чтобы качественно получить образование, которое непосредственно будет вестись. Для учащихся 3-5 классов принято решение, что будут заниматься в дежурных группах. Оставшиеся обучающиеся будут проходить обучение в дистанционном формате», - сообщила Каримова.

Вместе с тем в школах, где меньше 600 учащихся, а также во всех сельских школах обучение будет проводиться в штатном режиме.

В целом, по данным Минобразования, 60% школьников, или более 2 млн детей, начали сегодня третью четверть в традиционном формате, 40%, или около 1,5 млн учащихся, – в дистанционном. Детские сады по решению санитарных врачей регионов работают в штатном режиме.