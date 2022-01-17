Он был арестован на 10 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге
Лукпан Ахмедьяров вышел на свободу после административного ареста
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЛУКПАНА АХМЕДЬЯРОВА В FACEBOOK

Журналист Лукпан Ахмедьяров вышел на свободу после окончания срока административного ареста, написал он на своей странице в Facebook. 7 января он был арестован на 10 суток по статье 488 части 6 Кодекса об административных правонарушениях "Организация незаконного митинга, шествия или пикета".

8 января Рауль Упоров, коллега Ахмедьярова, сообщил Vласти, что журналиста задержали 5 января, продержали в отделении полиции весь день, но после допроса отпустили. Тогда в полиции сообщили, что «не усмотрели в его действиях ничего противоправного». Уже 7 января «этот же полицейский давал ровно обратные показания в суде».

Сам Ахмедьяров в этот же день сообщил, что к нему домой приехали сотрудники полиции и, не предоставив официальную повестку в суд, потребовали поехать с ними.

В первые дни января трое региональных журналисов в Казахстане оказались под административным арестом, их обвиняли в участии в митингах, либо в распространении информации, нарушающей общественный порядок. Десятки журналистов были вызваны на допросы в полицию.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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