Лукпан Ахмедьяров вышел на свободу после административного ареста

Журналист Лукпан Ахмедьяров вышел на свободу после окончания срока административного ареста, написал он на своей странице в Facebook. 7 января он был арестован на 10 суток по статье 488 части 6 Кодекса об административных правонарушениях "Организация незаконного митинга, шествия или пикета".

8 января Рауль Упоров, коллега Ахмедьярова, сообщил Vласти, что журналиста задержали 5 января, продержали в отделении полиции весь день, но после допроса отпустили. Тогда в полиции сообщили, что «не усмотрели в его действиях ничего противоправного». Уже 7 января «этот же полицейский давал ровно обратные показания в суде».

Сам Ахмедьяров в этот же день сообщил, что к нему домой приехали сотрудники полиции и, не предоставив официальную повестку в суд, потребовали поехать с ними.

В первые дни января трое региональных журналисов в Казахстане оказались под административным арестом, их обвиняли в участии в митингах, либо в распространении информации, нарушающей общественный порядок. Десятки журналистов были вызваны на допросы в полицию.