Для этого Казахстану нужно улучшить национальный регулятор
ВОЗ может зарегистрировать QazVac не раньше конца 2022 года
ФОТО ТАМАРЫ ВААЛЬ

Тамара Вааль, Vласть

Чтобы Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала вакцину QazVac, Казахстану необходимо довести национальный регулятор до третьего уровня. Поэтому признание препарата на мировом уровне ожидается не раньше конца 2022 года.

«Чтобы зарегистрировать в ВОЗ вакцину QazVac, есть специальные международные требования. Для этого Казахстан пригласил экспертов ВОЗ, в прошлом году эта миссия приехала и дала нам определенные рекомендации. На сегодняшний день данные рекомендации по девяти направлениям наши компании, в том числе национальный регулятор, исполняют. Ожидается, что во втором или третьем квартале 2022 года миссия ВОЗ повторно посетит нашу страну и будет смотреть, как реализованы эти рекомендации», - пояснила на брифинге в СЦК во вторник министр здравоохранения Ажар Гиният.

В свою очередь заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов объяснил, что за последние восемь месяцев национальный регулятор с первого уровня перешел на второй. И поставлена задача – довести этот уровень в 2022 году до третьего.

«Когда Казахстан дойдет до третьего уровня национального регулятора, наша вакцина, конечно, будет рассмотрена ВОЗ. Это международные стандарты, это требования, которые сегодня предъявляются», - объяснил он.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что вакцина QazVac если и будет зарегистрирована в ВОЗ, то не раньше конца 2022 года, Тугжанов ответил «да».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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