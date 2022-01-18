В Казахстане могут сократить карантин для бессимптомных больных КВИ и контактных – Минздрав

Министерство здравоохранения Казахстана рассматривает вопрос сокращения срока домашнего карантина для больных коронавирусом в бессимптомной форме и контактных с 14 дней до недели. Но главным условием должно быть наличие отрицательного ПЦР-теста, сообщила во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

«Мы в пятницу провели Zoom с нашими коллегами, с привлечением специалистов, изучили международный опыт. Действительно, в мире сейчас идет снижение срока карантина. И пока предварительно мы в проект постановления главного государственного врача предусматриваем, что контактные и бессимптомные будут находиться на карантине до 10 дней», - сказала Есмагамбетова.

При этом они получат право сделать ПЦР-тест через семь дней, а в случае получения отрицательного результата – выходить на работу. Те же граждане, которые не захотят делать ПЦР-тестирование, смогут выйти из домашнего карантина через 10 дней, а не через 14, как это сейчас.