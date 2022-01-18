В Казахстане могут сократить карантин для бессимптомных больных КВИ и контактных – Минздрав

Они смогут выходить на работу через 7 дней
Тамара Вааль, Vласть
Министерство здравоохранения Казахстана рассматривает вопрос сокращения срока домашнего карантина для больных коронавирусом в бессимптомной форме и контактных с 14 дней до недели. Но главным условием должно быть наличие отрицательного ПЦР-теста, сообщила во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.
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