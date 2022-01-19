Деятельность ТОО «Оператор РОП» прекращена
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Правительство определило оператором РОП госорганизацию «Жасыл даму»
ФОТО С САЙТА KOLESA.KZ

Правительство Казахстана приостановило деятельность ТОО «Оператор РОП» и определило новым оператором госорганизацию «Жасыл даму», сообщается на сайте главы кабмина.

«В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева 18 января правительство Республики Казахстан приняло постановление “О некоторых вопросах подведомственных организаций министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан”. Согласно документу, оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества “Жасыл даму”», - говорится в сообщении.

Деятельность ТОО «Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. По данным правительства, активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства.

«Исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей передано государственной организации – АО “Жасыл даму”», - уточняется в сообщении.

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