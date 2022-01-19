Очередное похолодание ожидается в Казахстане

20-22 января в Казахстане ожидается понижение температуры, на западе и юге республики – дождь и снег, гололед, ночью и утром туман, сообщает «Казгидромет».

«В западных и южных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололедные явления, в ночные и утренние часы туман. Остальная территория страны будет находиться в поле повышенного давления: ожидается прекращение осадков, а также понижение температуры воздуха», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, на западе температура воздуха ночью понизится до 10-18 мороза, днем до 3-11 мороза, на северо-западе, севере и востоке республики ночью до 20-28 мороза, днем до 12-20 мороза, в южных регионах ночью -5+5 градусов, днем 0+10.