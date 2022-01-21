В ходе встречи с бизнесом в пятницу глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал неприемлемым экспорт газа, когда он нужен для запуска отечественных производств.

«Правительству также предстоит навести порядок в таких сферах, как обеспечение нефтепродуктами, рынок телекоммуникаций, фармацевтика и в ряде других. Особую значимость для стимулирования новых производств играет и снабжение природным газом. В рамках реформирования “Самрук-Казына”, его газовых подразделений, приоритетом следует сделать поставку газа на внутренний рынок», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в правительство и к нему обращаются не только предприниматели, но акимы регионов с просьбами о выделения газа для реализации индустриальных проектов, «а газа нет».

«Ситуация, когда мы просто гоним газ на экспорт вместо того, чтобы использовать его для запуска отечественных производств, больше неприемлема», - заявил президент.