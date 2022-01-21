Сейчас фонд представляет собой громоздкую, непрозрачную структуру
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Если «Самрук-Казына» не справится с задачей реформирования, уйдет в небытие – Токаев

Если председатель правления АО «ФНБ “Самрук-Казына”» Алмасадам Саткалиев не справится с задачей по реформированию фонда, то «уйдет в небытие» вместе с самим фондом, заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса.

Президент напомнил, что стоит задача по кардинальному реформированию квазигоссектора, а это на сегодняшний день около 6,5 тысяч организаций. Следует сокращать основания и условия участия государства в предпринимательской деятельности, и в целом правительству предстоит пересмотреть «чрезмерно обширное собирательное понятие – субъект квазигоссектора».

«Когда государство рассматривает школы и “КазМунайГаз” одинаково в качестве субъектов квазигоссектора, согласитесь, это неверно, это абсурд. Подчеркну отдельно: стратегически важные объекты должны оставаться под контролем государства, передача активов в конкурентную среду – не самоцель, а лишь средство повышения эффективности экономической модели», - сказал Токаев.

При этом, подчеркнул он, нужно, чтобы приватизация становилась причиной сокращения занятости или полного закрытия предприятий, и недопустимо, чтобы вместо государственного монополиста появлялся частный, поскольку, считает Токаев, «частный монополист – явление более вредоносное, чем государственный».

Президент напомнил, что поручил реформировать фонд «Самрук-Казына». И если председатель правления Алмасадам Саткалиев не справится с этой задачей, то «уйдет в небытие» вместе с самим фондом, заявил Токаев.

«Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру. Непрозрачность, назначение политически значимых людей, неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание – этот список вопросов приводит к возмущению общества, как, впрочем, и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить настоящую реальную нефтехимию. Мы ремонтируем существующие заводы, которые были построены еще в советское время. В то же время соседний Узбекистан умудрился построить 2-3 завода, как говорится, с нуля, на которые приятно посмотреть. Роль совета директоров и участие независимых директоров во многом формальное. Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым: не справится с задачей реформирования – уйдет в небытие. А вместе с ним и сам фонд», - сказал глава государства.

При этом опыт и экспертиза частных компаний и отдельных предпринимателей должны быть использованы в работе по реформированию фонда.

Глава государства также напомнил о важности реформирования госзакупок, потому как «все еще велика доля закупок неконкурентным способом», что лишает казахстанских поставщиков шанса начать производство.

«Особое внимание следует обратить на закупки компаний фонда “Самрук-Казына”. Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены – с этими фактами необходимо срочно разобраться, уже дальше некуда. Срочно надо разобраться. Даю месяц, причем в последний раз. Не будет решения – последуют жесткие решения. Я надеюсь, все убедились, что формула “Платон мне друг, но истина дороже” для меня имеет ключевое целевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня гораздо выше добрых личных взаимоотношений с кем-либо. Если нужно для государства – я готов, я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем без всяких сомнений», - заявил президент.

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