Он считает, что такой орган позволит напрямую донести мысли и идеи бизнеса
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Создать при правительстве совет отечественных предпринимателей поручил Токаев
Фото primeminister.kz

Создать при правительстве совет отечественных предпринимателей поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он считает, что такой орган позволит напрямую донести мысли и идеи бизнеса.

«Главная задача – положить начало конструктивного диалога госорганов и бизнеса. Этот диалог должен привести к созданию нового экономического курса. Итогом диалога станет консенсус между властью и бизнесом, мы строим “слышащее государство”. Это не громкая фраза, не фигура речи – это действительно государство, которое должно внимательно прислушиваться к мнению своих граждан. И наша встреча – это знак того, что бизнес будет услышан, и все его конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках», - заявил он на встрече с представителями бизнеса в пятницу.

Токаев отметил, что государство предлагает бизнесу «стать прогрессивным национальным бизнес-классом, классом, который максимально заинтересован в построении сильного и процветающего Казахстана». Но важно отойти от потребительского отношения к стране и гражданам, сыграть ключевую роль в трансформационных процессах.

«По каждому из направлений социально-экономических реформ можно создать проектную группу, куда каждый из вас может направить своих представителей или участвовать лично. Здесь лишней бюрократии и формализма не нужно. Каждый из вас, прежде всего, человек дела. Подготовленные пакеты и предложения должны лечь в основу среднесрочной программы “Новая экономическая политика”. Поручаю создать совет отечественных предпринимателей при правительстве. Думаю, что такой орган позволит напрямую донести мысли и идеи бизнеса и снизит кулуарность принимаемых решений», - сказал глава государства.

Токаев также выразил готовность регулярно проводить встречи с бизнесом, отметив, что критика в адрес государства всегда была и будет, но нужно от слов переходить к делу и вместе определить, «что делать дальше и вместе реализовывать реформы».

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