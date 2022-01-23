Лидерами прироста остаются столица, Алматы и Карагандинская область
14 тыс. новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
фото pm.kz

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 14 012 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – на 1,2 тыс. меньше, чем днем ранее, сообщает межведомственная комиссия по противодействию ковид.

В столице выявлено 3460 случаев, в Алматы – 2516, в Карагандинской области – 2036, в Павлодарской области – 1014, в Акмолинской области – 1006, в Восточно-Казахстанской области – 593, в Западно-Казахстанской области – 558, в Алматинской области – 483, в Атырауской области – 463, в Актюбинской области – 414, в Шымкенте – 315, в Костанайской области – 244, в Жамбылской области – 214, в Мангистауской и Северо-Казахстанской областях – по 189 случаев, в Кызылординской области – 183, в Туркестанской области – 135.

Всего в стране подтвержден 1 146 341 случай.

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