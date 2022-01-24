Нацбанк повысил базовую ставку до 10,25%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики принял решение установить базовую ставку на уровне 10,25% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 11,25%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 9,25%, сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение принято с учетом необходимости снижения инфляционных ожиданий и вхождения инфляции в установленный целевой коридор 4-6% к концу 2022 года», - пояснили в пресс-службе Нацбанка.

Здесь отметили, что в большинстве экономик мира, в том числе странах – основных торговых партнерах Казахстана, инфляция продолжает находиться на повышенных уровнях, а внутренняя конъюнктура, несмотря на наличие дезинфляционных процессов в последние месяцы, характеризуется наличием значительных проинфляционных рисков как на стороне спроса, так и со стороны предложения.

В Нацбанке напомнили, что в декабре 2021 года годовая инфляция в Казахстане снизилась до 8,4%. Продовольственная инфляция существенно снизилась до 9,9% в годовом выражении. Регулятор связывает это с реализацией мер антиинфляционного реагирования и выходом из расчета годовой инфляции высоких месячных значений на отдельные продовольственные товары. Вместе с тем ускорилась непродовольственная инфляция – до 8,5% по итогам декабря 2021 года, такое высокое значение годовой непродовольственной инфляции наблюдается впервые с мая 2018 года. Основной вклад вносит рост цен на ГСМ (23,2%), автомобили (14,7%) и твердое топливо (9,5%) в т.ч. уголь (9,8%). Годовой рост цен на бензин ускорился до 19,6%, дизельное топливо – на 46,5%. Годовая инфляция платных услуг в декабре 2021 года замедлилась до 6,5% (октябрь 2021 г. – 6,9%, декабрь 2020 г. – 4,2%) на фоне более умеренного роста цен на регулируемые коммунальные услуги, услуги парикмахерских, ресторанов и гостиниц. Рост тарифов на регулируемые коммунальные услуги несколько замедлился до 4,1% в результате снижения тарифов на центральное отопление и горячую воду. При этом темпы роста все еще превышают уровень декабря 2020 года. Продолжается активный рост стоимости аренды жилья (19,8% в декабре 2021 года). Также ввиду повышенного спроса в декабре 2021 года произошел резкий рост цен на отдельные виды услуг транспорта.

«Траектория базовой инфляции указывает на неустойчивость замедления инфляционных процессов. Различные оценки базовой инфляции после замедления в августе-ноябре 2021 года вновь демонстрируют ускорение в декабре 2021 года, сформировавшись выше целевого коридора. Это связано с высоким ростом цен на нерегулируемые товары и услуги», - указывается в сообщении.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике по базовой ставке будет объявлено 9 марта в 15:00.