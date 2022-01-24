Будет закуплено 190 троллейбусов
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Реконструкцию троллейбусных сетей в Алматы завершат в этом году – акимат
ФОТО ЮНЫ КОРОСТЕЛЁВОЙ

Реконструкцию троллейбусных сетей в Алматы завершат в этом году, сообщил руководитель управления городской мобильности Гани Мырзаханов в ходе онлайн-брифинга в понедельник.

«На сегодня реконструировано 172 км линий. Установлено 604 новые опоры для контактных сетей. Всего планируется провести работы на 38 улицах. Работы по восстановлению сетей завершатся в этом году», - цитирует его агентство «Казинформ».

Также он сообщил, что в рамках модернизации троллейбусного парка будет закуплено 190 троллейбусов и проведена реконструкция 10 подстанций.

«Подписано предварительное соглашение о финансировании с Европейским банком реконструкции и развития. В этом году мы закупим 100 троллейбусов. Они будут доставлены в город до конца года или в начале следующего года. Остальные 90 будут завезены в течение двух лет», - уточнил Мырзаханов.

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