Президент досрочно прекратил его полномочия сенатора
Новым главой Центризбиркома стал бывший сенатор Нурлан Абдиров
фото с сайта inform.kz

Тамара Вааль, Vласть

Президент Касым-Жомарт Токаев досрочно прекратил полномочия депутата сената Нурлана Абдирова и назначил его председателем центральной избирательной комиссии.

«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», - говорится в тексте указа президента, опубликованном во вторник на сайте Айорды.

Другим указом Токаев прекратил полномочия Абдирова в качестве депутата сената.

60-летний Нурлан Абдиров по образованию юрист-правовед. Карьеру начинал преподавателем Карагандинской высшей школы МВД СССР, был секретарем государственной комиссии РК по контролю за наркотиками, заместителем председателя агентства РК по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. С 2002 по 2009 годы работал государственным инспектором секретариата Совета безопасности РК, заведующим отделом общественной и экологической безопасности секретариата Совбеза, заместитель заведующего секретариатом Совбеза. А затем – депутатом мажилиса и сената парламента.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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