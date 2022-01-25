Новым главой Центризбиркома стал бывший сенатор Нурлан Абдиров

«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», - говорится в тексте указа президента, опубликованном во вторник на сайте Айорды.

Другим указом Токаев прекратил полномочия Абдирова в качестве депутата сената.

60-летний Нурлан Абдиров по образованию юрист-правовед. Карьеру начинал преподавателем Карагандинской высшей школы МВД СССР, был секретарем государственной комиссии РК по контролю за наркотиками, заместителем председателя агентства РК по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. С 2002 по 2009 годы работал государственным инспектором секретариата Совета безопасности РК, заведующим отделом общественной и экологической безопасности секретариата Совбеза, заместитель заведующего секретариатом Совбеза. А затем – депутатом мажилиса и сената парламента.