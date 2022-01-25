Они также наблюдаются в нескольких регионах Кыргызстана и Узбекистана
В Алматы и южных регионах Казахстана произошли перебои с электричеством. Они также наблюдаются нескольких регионов Кыргызстана и Узбекистана.
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