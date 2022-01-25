В Алматы и южных регионах Казахстана произошли перебои с электричеством. Они также наблюдаются нескольких регионов Кыргызстана и Узбекистана.

В Алматы свет включился в нескольких районах, в другой части его нет примерно с 12 часов. В городе не работают светофоры, на дорогах моментально остановилось движение транспорта. Электричества также нет в разных районах Шымкента и Тараза. Официальных комментариев KEGOC и Минэнерго к этому моменту не поступило. Однако потребителей переводят на другие линии электроснабжения, в разных городах и районах постепенно восстанавливается подача электричества.

Проблемы со светом также наблюдаются в нескольких регионах Кыргызстана, в частности в Бишкеке, Таласе, Оше, Баткене и Нарыне. В Узбекистане сбои в работе энергосетей произошли в Ташкенте и многих городах Ферганской долины.

Узбекские СМИ сообщают о «крупной аварии в энергосистеме Узбекистана». От поставок электроэнергии из этой страны зависят юг Казахстана и Кыргызстан.

Upd. Минэнерго Узбекистана подтвердило, что в 11 часов по местному времени (12 часов по Алматы) в энергосистеме страны произошла крупная авария. Специалисты работают над ее устранением в настоящее время.