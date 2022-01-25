Погранслужба не выпустила Жанболата Мамая в Кыргызстан

Во вторник, 25 января, лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай сообщил с прямом эфире на своей странице в Facebook, что казахстанская пограничная служба не выпустила его в Кыргызстан за медицинской помощью. Пограничники объяснили это решение ограничениями, вынесенными в его адрес полицией Алматы.

«Друзья, вы знаете, что пятого января на меня напали. С пятого января я не получил никакой медицинской помощи. (...) С пятого числа мы вызывали скорую помощь, она отказывалась приехать. Когда мы обращались в медицинские центры, там, услышав мою фамилию, говорили, что не будут осматривать», – сказал в прямом эфире Мамай, пояснив, что в итоге обратился к знакомым врачам, а в Бишкек решил отправиться для обследования в медицинском учреждении.

Он также добавил, что не собирается бежать из страны.

«Мы связались с врачами в Бишкеке. Собирались сегодня поехать, пройти необходимое лечение и вернуться обратно, – сказал Мамай. – Приехали на границу. Там сказали: у вас есть задолженность государству. Я ответил, что у меня нет никаких долгов, это невозможно».

Далее, по словам Мамая, сотрудники пограничной службы взяли его документы и пошли «созваниваться с Астаной».

«Потом они сказали: мы вас не выпустим, потому что департамент полиции города Алматы вынес в ваш адрес ограничения. Какие ограничения и в связи с чем, пояснить не смогли, сказали, обратитесь в департамент полиции Алматы», – сказал Мамай.

Лидер Демпартии также сообщил, что проходит свидетелем с правом на защиту по двум уголовным делам, и у него нет никаких ограничений на выезд, только обязанность явиться на допрос по приглашению.

14 января Мамая вызывали на допрос по делу о распространении ложной информации о кредитной амнистии. Сам Мамай тогда заявил, что не распространял ложной информации, а дело, скорее всего, возбуждено из-за требований Демпартии о кредитной амнистии народу Казахстана.

20 января Мамая вызывали на допрос в полицию по статье 272 УК (массовые беспорядки). 4 января около сотни протестующих во главе с лидером Демпартии собрались у ледового дворца «Алматы арена» в поддержку протестующих в Мангистауской области. Позже полиция задержала Мамая вместе с соратниками. Вечером того же дня стало известно, что в ходе митинга на лидера Демпартии было совершено покушение, в него стреляли. Жанболат Мамай несколько дней был в тяжелом состоянии, сообщала его супруга Инга Иманбай.