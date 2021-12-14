Мамая вызвали на допрос по делу о распространении ложной информации

Лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая вызвали на допрос в полицию по делу о распространению заведомо ложной информации. Об этом он сообщил вечером во вторник на своей странице в Facebook.

«Завтра меня вызывают на допрос в Следственное управление Департамента полиции Алматы в 15-00. Возбуждено уголовное дело по ст. 274 ч.2. Очевидно, это связано с нашими требованиями о кредитной амнистии народу Казахстана», – написал он. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до трех лет.

Мамай также заявил, что не распространял недостоверной информации. «Мы несколько раз встречались с руководством Агентства (по регулированию и развитию финансовых рынков - V), все это мы транслировали в прямом эфире в социальных сетях», – указано в публикации.

10 декабря полиция Алматы начала расследование по факту распространения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов по заявлению агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

За день до этого в Алматы у здания агентства около сотни заемщиков, требуя кредитную амнистию. До этого лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором одна из ипотечниц говорит, что ей якобы простили два кредита. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявило, что Жанболат Мамай распространил недостоверную информацию о кредитной амнистии «в личных политических целях», что и вызвало ажиотаж среди населения.