21 дело по фактам пыток задержанных в ходе январских событий расследуют в Казахстане – Генпрокуратура

В Казахстане начато 11 досудебных расследований по фактам превышения власти и должностных полномочий, еще 10 уголовных дел зарегистрированы органами уголовного преследования. Всего поступило 109 жалоб на пытки, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника 1 службы генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

«На сегодня в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов. По 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное расследование о превышении власти и должностных полномочий, 10 уголовных дел зарегистрированы органами уголовного преследования по указанию прокуратуры», - сообщил Килымжанов.

Таким образом, по его данным, на сегодняшний день в производстве находится 21 дело, из которых 20 расследуют сотрудники антикоррупционной службы и одно – специальные прокуроры.

Вместе с тем представитель Генпрокуратуры отметил, что по еще по 43 жалобам проводится проверка, а 22 случая не подтвердились.

Всего, по состоянию на сегодняшний день, в производстве следственно-оперативных групп находится 2 044 уголовных дела, задержаны 898 подозреваемых, из них 802 взяты под стражу с санкции суда, 50 находятся под домашним арестом, 21 человек вышел под залог, с 12 взята подписка о невыезде, мера пресечения по 13 подозреваемым находится на рассмотрении.

22 января в Генпрокуратуре сообщали, что расследуется 16 уголовных дел по фактам смерти, пыток и нарушения прав задержанных за участие в январских событиях, в органы прокуратуры поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников полиции, при этом нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. Также в Генпрокуратуре сообщали о 819 уголовных делах по январским событиям, задержании 970 подозреваемых, аресте из них 782 человек.