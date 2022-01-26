Казахстан ухудшил свои позиции в Индексе восприятия коррупции Transparency International

В Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2021 год Казахстан ухудшил свои позиции, набрав 37 балов и заняв 102-ю строчку из 180-ти, сообщается на сайте международной организации. В прошлом году результат Казахстана был 38 баллов и 94-я позиция.

Казахстан занимает одну строчку с такими странами как Гамбия и Шри-Ланка. Лучше, чем у Казахстана, позиции в Беларуси – 82 место, в Армении – 52 место, Грузия – 45 место, а ниже казахстанских позиций находятся Украина – 122 место, Россия – 136 место, Узбекистан – 140 место, Кыргызстан – 144 место, Таджикистан – 150 место, Туркменистан – 169 место.

Лидерами рейтинга остается Дания, далее следует Финляндия, сохранили лидирующие позиции и Новая Зеландия. Сомали, Сирия и Южный Судан остаются в тройке стран с самыми худшими позициями.

В Transparency International отмечают, что протесты в начале этого года в Казахстане, начинавшиеся против повышения цен на газ, «быстро превратились в общенациональные демонстрации против коррупции и неравенства», а «особое беспокойство» граждан вызывало богатство, «которое политическая элита страны якобы накопила за счет коррупции». В международной организации напомнили, что в ходе расследования в 2019 году была обнаружена офшорная недвижимость стоимостью $785 млн, которая, предположительно, принадлежит родственникам бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также здесь напомнили и о расследовании Pandora Papers о том, что два олигарха, известные близостью к Лидеру нации, были вовлечены в сложную комбинацию с офшорами, которая завершилась загадочным платежом в $30 млн его неофициальной третьей жене.

«Эти разоблачения были проигнорированы властями, даже несмотря на то, что в последние годы они расследовали несколько громких дел о коррупции. Однако осужденных высокопоставленных чиновников обычно амнистировали или освобождали досрочно. Подотчетное непосредственно президенту Агентство по борьбе с коррупцией Казахстана сосредоточило свое внимание на таких секторах, как сельское хозяйство и здравоохранение. Крупнейшие отрасли, включая нефтегазовую, финансовую и строительную, остаются вне его внимания, как это предусмотрено проектом антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. Трагические события 5 января, последовавшие в Алматы, подчеркивают опасность игнорирования коррупции в приоритетных областях. Чтобы политика и решения приносили пользу общему благу, а не только привилегированному меньшинству, путь вперед должен также предусматривать значимые возможности для участия гражданского общества», - считают в Transparency International.