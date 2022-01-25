В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях в полночь прекращается режим антитеррористической операции

По информации республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях с 26 января прекращается действие режима антитеррористической операции и снимается критический «красный» уровень террористической опасности, сообщается на сайте КНБ.

«Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00.00 часов 26 января действия режима антитеррористической операции и критического “красного” уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и г.Алматы. С этого же времени в указанных регионах устанавливается высокий “оранжевый” уровень террористической опасности», - говорится в сообщении

Вместе с тем действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности сохраняется в столице, умеренного «желтого» уровня – в Западно-Казахстанской области, а с полуночи 26 января отменяется умеренный «желтый» уровень террористической опасности в г.Балхаш Карагандинской области и Северо-Казахстанской области.

«В условиях действующих ограничений продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников массовых беспорядков. С целью обнаружения оружия и взрывчатых веществ органам правопорядка разрешается осуществлять контроль за передвижением транспортных средств и производить их досмотр. Просим граждан проявить терпение и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, строго следовать их законным требованиям», - указывается в сообщении.