Роман Василенко назначен заместителем министра иностранных дел

«Распоряжением главы государства Алимбаев Ерлан Алтынбаевич освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан», - говорится в сообщении на сайте президента.

Другим распоряжением главы государства на эту должность назначен Роман Василенко. Указом президента он освобожден от должности посла Республики Казахстан в Словацкой Республике.

В 2016-2019 годах Василенко уже занимал пост замминистра иностранных дел.