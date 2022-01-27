Роман Василенко назначен заместителем министра иностранных дел

Ерлан Алимбаев освобожден от этой должности
Касым-Жомарт Токаев сменил заместителя министра иностранных дел Казахстана, сообщает Акорда.
Еще по теме:
- МИД Казахстана заявил о попытках захвата предприятий казахстанских инвесторов в Кыргызстане
- Казахстан будет исходить из национальных интересов при решении об использовании сил ОДКБ в Беларуси
- МИД Казахстана не будет направлять ноту Узбекистану из-за наводнения в Туркестанской области
- Порядка 1 тыс. граждан Казахстана возвращены домой за сутки – МИД
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые