Ерлан Алимбаев освобожден от этой должности
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Роман Василенко назначен заместителем министра иностранных дел
Фото МИД РК

Касым-Жомарт Токаев сменил заместителя министра иностранных дел Казахстана, сообщает Акорда.

«Распоряжением главы государства Алимбаев Ерлан Алтынбаевич освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан», - говорится в сообщении на сайте президента.

Другим распоряжением главы государства на эту должность назначен Роман Василенко. Указом президента он освобожден от должности посла Республики Казахстан в Словацкой Республике.

В 2016-2019 годах Василенко уже занимал пост замминистра иностранных дел.

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