Ранее он был начальником ДП Северо-Казахстанской области
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Столичный департамент полиции возглавил Марат Тулебаев
фото с сайта inform.kz

Столичный департамент полиции возглавил Марат Тулебаев, бывший начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба МВД.

«По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции города Нур-Султан назначен Марат Тулебаев. Сегодня глава МВД представил его личному составу», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее возглавлявший столичный департамент полиции Ержан Саденов накануне был назначен заместителем министра внутренних дел.

Тургумбаев отметил, что под руководством Саденова достигнуты положительные результаты по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, и выразил уверенность, что «Марат Тулебаев, имеющий большой опыт руководства территориальным подразделением, продолжит работу по выполнению задач, поставленных главой государства перед органами внутренних дел, в том числе по переходу на сервисную модель взаимодействия с населением, цифровизации полицейской деятельности и борьбе с преступностью».

Марат Тулебаев родился в 1969 году. Службу в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Костанайской области. В разные годы занимал руководящие должности в подразделениях столичного департамента полиции. Работал первым заместителем начальника департамента полиции Костанайской области и столицы. С 2019 года возглавлял департамент полиции Северо-Казахстанской области. Имеет специальное звание генерала-майора полиции.

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