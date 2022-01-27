Партия не только изберет нового председателя, но и внесет изменения в свой устав
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«Нур Отан» определился с повесткой съезда

Политсовет правящей партии «Нур Отан» в четверг утвердил повестку внеочередного съезда, который состоится в пятницу в онлайн-режиме, говорится в сообщении на сайте партии.

В повестку съезда внесено три вопроса. Делегаты, в частности, изберут председателя партии (ожидается, что пост вместо Нурсултана Назарбаева займет Касым-Жомарт Токаев), обновят состав политического совета, а также внесут изменения и дополнения в устав партии. В сообщении не указывается, о каких именно изменениях идет речь.

«Нур Отан» имеет большинство в парламенте и всех местных представительных органах власти, в ней также состоят все представители исполнительной власти страны. Партией с момента ее создания в 1999 году руководил тогдашний президент Нурсултан Назарбаев. Осенью он заявил о намерении передать пост действующему президенту, процедурно это решение может принять только съезд партии.

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