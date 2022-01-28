Токаев призвал не забывать об исторических заслугах первого президента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередном XXI съезде партии «Нур Отан», призвал всех в стране не забывать об исторических заслугах первого президента Нурсултана Назарбаева, выдвигать на первый план его успехи, а возможные просчеты нужно оставить в назидание будущим руководителям страны.

«Давайте не будем забывать об исторических заслугах первого президента. В конце концов, надо быть объективными и правдивыми. Народ, очерняющий свое прошлое, не имеет будущего», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что «недостатки были присущи и американским президентам, и китайским руководителям», даже сингапурскому лидеру Ли Куан Ю, «о котором сейчас все так хвалебно отзываются». Но «народы и правящие круги и Сингапура, и США, и Китая сумели поставить достоинства своих руководителей выше недостатков».

«Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам первого президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны», - призвал глава государства.

Он напомнил, что когда в начале 90-х годов из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана многие предрекали нашей стране скорый распад, Назарбаев «в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства».

«В середине 90-х годов началась работа по юридическому оформлению границ, которая завершилась ее делимитацией и демаркацией. Это достижение имело стратегически важное значение для безопасного функционирования нашего государства. Для обеспечения безопасности Казахстана, укрепления его геополитических позиций большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарыарки. Данное решение признается стратегическим повсеместно – и за рубежом, и у нас в стране. В целом, Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе», - напомнил Токаев.

Кроме того, в мировом сообществе Назарбаева называют лидером глобального антиядерного движения, а за годы независимости Казахстан вышел «на передовые позиции в центрально-азиатском регионе по всем экономическим показателям», что тоже забывать нельзя.