​К концу года Токаев намерен вернуться к вопросу о «целесообразности председательства в Нур Отан»

К концу года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен вернуться к вопросу целесообразности председательства в партии Нур Отан. Выступая во время ее съезда, он подчеркнул, что нынешние политические обстоятельства обязывают его дистанцироваться от любых партий и движений.

Токаев заявил, что Казахстан успешно сдал экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. Но стране предстоит глубоко проанализировать причины и последствия январских событий, чтобы извлечь из них все уроки.

Чтобы начать эту работу, а также попытаться консолидироваться общество, президент принял решение возглавить партию Нур Отан. В ней он планирует выполнять роль гаранта открытой и честной политической конкуренции, обеспечивая согласованные действия всех ветвей власти и ответственность государственных органов перед народом.

«Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование Президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan. Равноудаленный статус Главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ», − резюмировал президент.