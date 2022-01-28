​К концу года Токаев намерен вернуться к вопросу о «целесообразности председательства в Нур Отан»

Президент убежден, что нынешние политические обстоятельства обязывают его дистанцироваться от любых партий и движений
К концу года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен вернуться к вопросу целесообразности председательства в партии Нур Отан. Выступая во время ее съезда, он подчеркнул, что нынешние политические обстоятельства обязывают его дистанцироваться от любых партий и движений.
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