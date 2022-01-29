«Настроение алматинцев я должен учитывать» — президент об акиме Алматы

В интервью телеканалу «Хабар 24» Касым-Жомарт Токаев рассказал о кадровых решениях относительно акима Алматы и о том, что он думает о названии города.

Токаев подтвердил, что видел петицию, в которой требуют отставки акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. «Что касается акима, то видимо, впервые в жизни он попал в трудную ситуацию. Но не каждый ведь находит решение в такой ситуации, в такой обстановке, поэтому винить я бы не стал его. Он человек добросовестный в плане исполнения служебных обязанностей, но и настроение алматинцев я тоже обязан учитывать, поэтому придет время – узнаете».

Что касается названия Алматы, президент заметил, что сейчас не стоит переделывать все документы, принимать решение: «Алматы больше подходит для людей казахоязычных. Алма-Ата больше для русскоязычных. Поэтому давайте договоримся, что официально название Алматы останется, а сам город будет называться так как удобно будет жителям и тем, кто со стороны тепло относится к городу. В конце концов, китайцы называют свою столицу Бейджин, а мы называем Пекином».