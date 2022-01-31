Президент дал ряд поручений
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Токаеву доложили о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя премьер-министра страны Романа Скляра и акима столицы Алтая Кульгинова. Президенту доложили о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Акорда.

В частности, Токаева проинформировали о строительстве социальных объектов, проведении газификации, завершении объектов долевого строительства, привлечении инвестиций.

«В текущем году будет построено 10 тысяч социальных квартир. За последние три года данный показатель увеличен более чем в 3 раза. В 2022 году будет завершено строительство еще 40 многоквартирных жилых комплексов – долгостроев. Кроме того, в 2022 году будет построено не менее 16 школ», - говорится в сообщении.

Токаев акцентировал внимание на необходимости увеличения объема строительства социальных объектов, сноса аварийного ветхого жилья и развития жилых массивов. Среди приоритетных задач также названы создание рабочих мест и поддержка молодежи. В целом президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

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