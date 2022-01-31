Они требуют повышения зарплат
Сотрудники «Казахтелекома» в Алматы вышли на забастовку

В понедельник часть сотрудников телекоммуникационной компании «Казахтелеком» вышли на забастовку в Алматы, требуя повышения зарплат, сообщает портал informburo.kz.

Остановили работы сотрудники технического подразделения. Они устроили собрание возле офиса компании. «Продукты питания подорожали, а зарплата осталась на прежнем уровне. Вышло около 100 человек, кабельный цех», – рассказал один из бастовавших корреспонденту издания. По словам работника, руководство пообещало им решить вопрос.

«Работники выдвинули устное требование по повышению заработной платы. В настоящее время руководство компании ведёт переговоры с участниками, предложив сформировать инициативную группу и в рамках закона, а также внутренних документов компании, совместно с профсоюзом обозначить инициативы, которые в обязательном порядке будут рассмотрены», – сообщили порталу в «Казахтелекоме».

В компании отметили, что заработные платы пересматривают регулярно, при этом в приоритете по этому вопросу находятся именно сотрудники технических подразделений.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Еще 7 человек из руководящего состава компаний фонда «Самрук-Казына» освобождены от занимаемых должностей
Новости
«Азаттык» рассказал об особняках Назарбаевых в предгорьях Алматы
Новости
Назарбаева, Байбек, Мамин, Сагинтаев и другие не вошли в состав политсовета «Нур Отан»
Новости
​Рабочие нефтесервисной компании Мангистауской области потребовали улучшить условия труда или национализировать предприятие
Новости
Погранслужба не выпустила Жанболата Мамая в Кыргызстан
Новости
​В Алматы и южных регионах Казахстана произошли перебои с электричеством