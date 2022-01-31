Сотрудники «Казахтелекома» в Алматы вышли на забастовку

Остановили работы сотрудники технического подразделения. Они устроили собрание возле офиса компании. «Продукты питания подорожали, а зарплата осталась на прежнем уровне. Вышло около 100 человек, кабельный цех», – рассказал один из бастовавших корреспонденту издания. По словам работника, руководство пообещало им решить вопрос.

«Работники выдвинули устное требование по повышению заработной платы. В настоящее время руководство компании ведёт переговоры с участниками, предложив сформировать инициативную группу и в рамках закона, а также внутренних документов компании, совместно с профсоюзом обозначить инициативы, которые в обязательном порядке будут рассмотрены», – сообщили порталу в «Казахтелекоме».

В компании отметили, что заработные платы пересматривают регулярно, при этом в приоритете по этому вопросу находятся именно сотрудники технических подразделений.