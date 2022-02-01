При назначении высоких должностных лиц надо требовать на них заключение от антикоррупционной службы, заявил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам противодействия коррупции. Он констатировал, что несмотря на проводимую работу, «кардинальных изменений это не принесло, граждане по-прежнему сталкиваются с коррупционными проявлениями в повседневной жизни.

Токаев сообщил, что он утвердит проект Концепции антикоррупционной политики, подготовленной по его поручению, но эффективность работы будет оценивать по конкретному результату. Президент подчеркнул, что многие годы борьба с коррупцией сводилась к поимке взяточников с поличным, но причины и условия коррупции никого особо не интересовали. И только в последние годы наметился отход от этой практики. Токаев привел в пример выявление коррупционных схем, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве.

«За последние пять лет государство выделило на поддержку аграриев более 3 трлн тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Эта сфера на протяжении многих лет подвержена коррупции. Из-за этого государство понесло большой ущерб, подорвана продовольственная безопасность. В частности, из 80 млрд тенге, выделенных на обводнение пастбищных угодий, половина была потрачена не по целевому назначению. В прошлом году, когда была засуха, крестьяне не находили корма, был падеж скота. В некоторых регионах крестьянам в качестве субсидий выдавали солнечные батареи. Откровенно говоря, никто не задумывался в том, что нужно сельчанам. Для того чтобы отчитаться, что освоены субсидии, цены на эти солнечные батареи указаны в кратном размере. Все это произошло из-за безответственности уполномоченных органов. Министерство сельского хозяйства и акимы должны нести ответственность за допущение такой растраты», – подчеркнул президент.

Отдельно он остановился на вопросах работы информационных систем и баз данных. Министерству цифровизации поручено провести ревизию всех информационных систем, разработанных госструктурами: «какие задачи они выполняют, кто имеет доступ к ним, сколько на них затрачено средств, какая от них польза гражданам и государству».

«В работе по цифровизации должны быть четко расставлены приоритеты. Одно дело, если это такой проект, как “Электронное правительство”, который реально облегчает получение государственных услуг. Или “Сергек”, укрепивший водительскую дисциплину на дорогах и исключивший человеческий фактор в фиксации дорожных нарушений. И другой момент, когда под предлогом цифровизации бюджет расходуется бездумно, а потом еще ежегодно кто-то получает миллионы за обслуживание никому не нужных ресурсов», - отметил Токаев.

Президент призвал кардинально пересмотреть все направления антикоррупционной деятельности, считая, что необходимо проводить системную работу по обращениям предпринимателей и общественности о фактах коррупции. И особое внимание следует уделить борьбе с коррупцией в таможенной сфере, строительстве, образовании и здравоохранении.

«Ответственным министерствам необходимо разработать план по искоренению коррупции по этим направлениям на системной основе. Поручаю тщательно проработать и представить этот план по итогам первого квартала. Все мероприятия необходимо согласовать с агентством по противодействию коррупции. Работу первых руководителей в компетентных органах буду оценивать и по показателям борьбы с коррупцией», – поручил глава государства.

Также он поручил при установлении регулируемых государством цен «тщательно изучить, насколько она обоснована», «наряду с экономическими факторами изучить вопрос, нет ли там чьих-то корыстных интересов». Он привел в пример железнодорожную отрасль, на которую постоянно жалуются отечественные производители, в частности на размер платы за пользование подъездных путей к конкретному объекту. По словам президента, компании-монополисты в нескольких регионах самостоятельно подняли цены, что сказывается на цене товаров народного потребления.

Еще раз Токаев напомнил о необходимости пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе, считая, что здесь должны участвовать производители, имеющие репутацию, соответствующую технику, квалифицированных работников и своевременно уплачивающие налоги.

«Сейчас же мы видим, что вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса. Много месяцев уходит на процедуры выбора поставщика, но все равно нет ни качества, ни добропорядочности. Зачастую, несмотря на все имеющиеся нормативные фильтры, заведомо известно, кто выиграет тот или иной тендер. К примеру, за два года “КазАвтоЖол” провел 99 конкурсов по закупкам услуг технического надзора. Половину из них выиграли четыре компании с явными признаками аффилированности. При этом в стране есть более двух тысяч аккредитованных организаций и шести тысяч аттестованных экспертов. Поэтому стоит ли удивляться тому, что в госзакупках редко участвуют серьезные компании международного уровня», – сообщил президент.

Он поручил правительству совместно с агентствами по противодействию коррупции и финансового мониторинга кардинально изменить подходы к регулированию закупок государства и квазигосударственного сектора, включая систему государственного контроля в этой сфере.

Кроме этого, глава государства считает необходимым усилить антикоррупционный контроль в сфере ГЧП, отметив, что правительство должно рассмотреть вопрос кардинального обновления соответствующего закона.

В целом, по мнению президента, «уполномоченному органу по делам госслужбы предстоит полностью перезагрузить систему государственной службы, чтобы она на деле стала сервисной и клиентоориентированной.

В ходе заседания член НСОД и общественного совета агентства по противодействию коррупции Марат Башимов предложил расширить общественный контроль и обеспечить открытость государственных органов. Как он подчеркнул, в кадровой работе необходимо делать акцент на том, «что человек должен быть морально чистоплотным».

«Никаких слухов о нем, о том, что он связан с коррупцией, не должно быть. Временами смотришь, читаешь: акимы потворствуют каким-то госзакупкам, переходят с одного кресла на другое. Это очень болезненно обществом воспринимается. Все государственные органы и общественность должны всегда совместными усилиями противодействовать коррупции и участвовать в воспитании подрастающего поколения», – отметил Башимов.

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости при назначении высоких должностных лиц обязательно требовать заключение, предоставленное агентством по противодействию коррупции.