Упразднить систему обязательного медстрахования требуют депутаты от ОСДП

Депутаты мажилиса от фракции Общенациональной социал-демократической партии требуют упразднить систему обязательного социального медицинского страхования. Как заявил в среду в ходе пленарного заседания депутат Асхат Рахимжанов, людям навязали дополнительный новый налог, однако в партии не встречали ни одного человека, который был бы доволен качеством обслуживания в рамках ОСМС.

«Министерство здравоохранения традиционно отчитывается об успехах, но казахстанцы не разделяют этого оптимизма. Фракция Общенациональной социал-демократической практики категорически против нынешнего положения дел в медицине, и в частности системы ОСМС. Мы требуем упразднить эту систему. Если у чиновников не хватает смелости признать ее абсолютную несостоятельность, нужно хотя бы заморозить ее до полного переформатирования», - заявил Рахимжанов.

Он подчеркнул, что депутаты от ОСДП ни разу еще не встречали граждан, которые были бы абсолютно удовлетворены качеством обслуживания в рамках системы обязательного социального медстрахования.

«Мы говорим сейчас именно о гражданах, которым несколько лет назад навязали, по сути, новый налог, не о сотрудниках Минздрава, их родственниках или приближенных. Наверняка таким людям проблемы с получением медицинских услуг даже не снились», - высказался парламентарий.

По его мнению, возможно, ОСМС и задумывалась как гарантия доступной и качественной медицины для каждого казахстанца, но практика показала, что «обязательное медстрахование превратилось в систему бюрократических барьеров и скрытых все новых и новых платежей». А медицина напоминает «наркомана с его постоянным требованием новой и все большей дозы».

Рахимжанов привел статистику, что с начала 2025 года в фонд поступило 8,2 тыс. жалоб от граждан. Он тут же задал риторический вопрос, сколько человек не стали на это тратить время, что может говорить о том, что «официальная статистика куда больше». Он добавил, что у граждан стабильно удерживают «немалые суммы из честно заработанных денег, у кого-то из двух-трех источников дохода», а в результате, когда им нужно получить помощь, они получают отказ либо сталкиваются со значительными трудностями.

В целом социал-демократы считают, что медицина в Казахстане должна быть бесплатной, а справедливое государство и его чиновники обязаны это обеспечить своим гражданам.