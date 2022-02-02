Сегодня его прошение об отставке было удовлетворено
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Бауыржан Байбек покинул пост первого зампреда партии «Нур Отан»
фото со страницы Бауыржана Байбека в соцсети

Бауыржан Байбек написал в Facebook, что подал прошение об отставке с поста первого заместителя председателя партии «Нур Отан», сегодня оно удовлетворено.

«Считаю, что у “Нур Отана” сегодня есть все необходимое – люди, опыт, ресурсы и инфраструктура для обеспечения широкой общественно-политической поддержки намеченным системным реформам президента страны. Перед “Нур Отаном” поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов. Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности председателю партии Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено», - написал Байбек.

Сегодня пресс-секретарь главы государства Берик Уали написал в Facebook, что Касым-Жомарт Токаев «выразил благодарность Бауыржану Байбеку за многолетнюю работу на посту первого заместителя председателя партии».

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