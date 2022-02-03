Правительство Казахстана ограничило доступ к госзакупкам иностранным поставщикам

Правительство Казахстана приняло постановление «О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима». Документ предусматривает ограничение доступа иностранных поставщиков к госзакупкам в стране, что позволит обеспечить загрузку имеющихся производственных мощностей, сохранить рабочие места и стимулировать для дальнейшего развития отечественные отрасли легкой, мебельной промышленности и машиностроения, сообщается на сайте главы кабмина.

«Изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок будут действовать в течение 2 лет. Министерством индустрии и инфраструктурного развития в уполномоченный орган по государственным закупкам предоставлен перечень товаров мебельной и легкой промышленности, с указанием кодов в соответствии с единым номенклатурным справочником товаров, работ, услуг», - говорится в сообщении.

В перечень товаров машиностроения, подлежащих изъятию из национального режима, вошли: лифты, траволаторы, экскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки, автоматизированные газораспределительные станции, пункты газорегуляторных блочных, газоизмерительных установок (станций), комплектные распределительные устройства и подстанции среднего и низкого напряжения, открытые распределительные устройства, комплектные трансформаторные подстанции с интеграцией, с цифровой релейной защитой и цифровым управлением, цифровые устройства РЗА, высоковольтные выключатели и разъединители, комбайны, тракторы, седельные тягачи, автобусы, легковые и грузовые автомобили, спецтехника, счетчики подачи газа, жидкостей и электроэнергии.

Национальный режим предполагает допуск к госзакупкам в Казахстане поставщиков из стран ЕАЭС на равных с отечественными поставщиками условиях.