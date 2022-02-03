​Сотни жителей Жанаозена требуют от местных властей трудоустройства в нефтегазовой отрасли

Они находятся перед городским акиматом уже два дня
В четверг больше сотни жителей Жанаозена собрались у городского акимата, требуя от местных властей предоставить им рабочие места в нефтегазовой отрасли. Люди находятся у здания администрации со вчерашнего дня, сообщает Радио Азаттык.
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