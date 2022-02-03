​Сотни жителей Жанаозена требуют от местных властей трудоустройства в нефтегазовой отрасли

В четверг больше сотни жителей Жанаозена собрались у городского акимата, требуя от местных властей предоставить им рабочие места в нефтегазовой отрасли. Люди находятся у здания администрации со вчерашнего дня, сообщает Радио Азаттык.

«Мы безработные жители Жанаозена. До сих пор в городе не решена проблема с трудоустройством. В 2020 году городским акиматом была выпущена дорожная карта, мы не считаем, что по ней все проходит справедливо. Мы требуем устроить безработных на стабильные рабочие места в нефтегазовой отрасли», − говорится в видеообращении к президенту.

В городском акимате собравшимся не смогли дать конкретного ответа, так как по словам руководителя аппарата акима Кайырбека Кусайнова, решение может быть принято в акимате Мангистауской области. Местная администрация лишь передает туда информацию. Корреспондентам Азаттыка не удалось взять комментарии у пресс-секретаря Мангистауской области Гульмиры Абишевой.

В четверг в акимате Мангистауской области ответили на запрос радио Азаттык, где сообщили, что жителям предлагали вакансии в центрах занятости, однако те от них отказались и потребовали рабочих мест в нефтегазовой отрасли. «Проводится разъяснительная работа», − сообщили представители акимата.

В начале февраля трое жителей Жанаозена провели пикет в столице. Они призвали обратить внимание на проблему безработицы в моногороде и обеспечить их работой в нефтяной отрасли.