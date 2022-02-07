МВК решила ослабить карантинный режим пересечения казахстанской границы

Послабления касаются как казахстанцев, так и иностранцев
Сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции были обсуждены послабления в правила пересечения казахстанскими и иностранными гражданами государственной границы в период карантина, сообщается на сайте премьер-министра.
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