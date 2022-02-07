Послабления касаются как казахстанцев, так и иностранцев
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МВК решила ослабить карантинный режим пересечения казахстанской границы
Фото Жанары Каримовой

Сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции были обсуждены послабления в правила пересечения казахстанскими и иностранными гражданами государственной границы в период карантина, сообщается на сайте премьер-министра.

Межведомственной комиссией принято решение о снятии временных ограничений: на выезд граждан Республики Казахстан в иностранные государства через международные аэропорты страны; на въезд в Казахстан и транзитный проезд через международные аэропорты иностранцев из стран с безвизовым режимом, а также из стран с прямым воздушным сообщением (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) – при условии соблюдения визовых требований.

Также для граждан Казахстана снижен ограничительный срок для выезда в иностранные государства через автопереходы: теперь казахстанцы могут выезжать 1 раз в 15 суток. Единственное требование при въезде – все прибывающие из-за рубежа обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, независимо от прохождения вакцинации. Не требуется справка на детей в возрасте до 5 лет при наличии документа об отрицательном тесте у сопровождающих лиц.

«Данные меры направлены на активизацию экономической деятельности, развитие отечественного туристического бизнеса и улучшение инвестиционного климата страны», - отмечается в сообщении.

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