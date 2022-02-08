Из-за отсутствия контроля и бюрократической волокиты реализация инвестпроектов остается на бумаге – Токаев

Из-за отсутствия должного контроля и бюрократической волокиты реализация инвестиционных проектов в Казахстане остается только на бумаге, констатировал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он поручил правительству определить единый пул инвестпроектов и сделать его публичным.

«В прошлом году внедрен новый инструмент поддержки инвесторов: стратегически инвестиционное соглашение, определен перечень из 70 потенциальных стратегических соглашений. Однако на сегодня подписано только одно. В результате не растет объем иностранных инвестиций», - сказал на расширенном заседании правительства президент.

Он отметил, что правительством сформированы два пула инвестпроектов, один состоит из 450 проектов, другой – из 3 тыс., и «планы хорошие, но из-за отсутствия должного контроля и бюрократической волокиты, реализация этих проектов остается на бумаге».

«Поэтому поручаю правительству определить единый пул инвестпроектов, сделать его публичным, в том числе и общественного мониторинга реализации проектов», - сказал глава государства.