Он подозревается в присвоении бюджетных средств
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Арестован директор Павлодарского нефтехимического завода

Выявлен факт хищения бюджетных денежных средств руководством Павлодарского нефтехимического завода, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. Генеральный директор завода взят под стражу.

«Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО “Павлодарский нефтехимический завод” Алсеитова О.Б. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО “ПНХЗ” по компаундированию процесса производства дизельного топлива», - сообщили в АФМ.

В отношении Алсеитова специализированным следственным судом Павлодара санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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