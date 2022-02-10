Арестован директор Павлодарского нефтехимического завода

«Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО “Павлодарский нефтехимический завод” Алсеитова О.Б. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО “ПНХЗ” по компаундированию процесса производства дизельного топлива», - сообщили в АФМ.

В отношении Алсеитова специализированным следственным судом Павлодара санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.