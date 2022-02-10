Air Astana пересмотрит зарплату некоторых специалистов

Air Astana пересматривает зарплату механиков и агентов центра по информированию и обслуживанию пассажиров, сообщила пресс-служба авиакомпании. При этом зарплаты бортпроводников и агентов наземной службы были пересмотрены ранее, однако в компании не уточнили подробности.

«Группа компаний Air Astana в течение последних двух лет, несмотря на пандемию, прилагает все усилия для поддержания финансовой стабильности и сохранения рабочих мест. Air Astana удалось избежать сокращения персонала в отличие от многих других компаний в отрасли. Авиаперевозчик смог восстановиться за последние шесть месяцев 2021 года быстрее, чем ожидалось. Однако на этот же период пришелся рост инфляции. Эти два фактора привели к недовольству заработной платой со стороны некоторых сотрудников», - прокомментировали в авиакомпании недовольство сотрудников заработной платой.

В авиакомпании отмечают, что «принимая это во внимание, с июля прошлого года старается скорректировать оклады персонала».

«Заработная плата бортпроводников, агентов наземной службы и сотрудников клининга была пересмотрена. В данный момент пересматривается заработная плата механиков и агентов центра по информированию и обслуживанию пассажиров», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, обещают в Air Astana, всем сотрудникам выплатят бонусы от прибыли компании к 25 февраля.

«Все споры в авиакомпании решаются путем переговоров с участием профсоюзов», - заключили в пресс-службе.

Ранее о том, что сотрудники Air Astana готовы выйти на митинг с требованием повысить зарплаты, сообщило со ссылкой на источник агентство КазТАГ. Они утверждают, что повышение зарплаты «было настолько мизерно, что никак не изменило ситуацию», весь заработок работники авиакомпании тратят на «погашение кредитов, на еду, мелкие расходы».