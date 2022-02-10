Казахстан и Россия подписали меморандум о подготовке кадров в области атомной энергии

По итогам переговоров президентов Казахстана и России подписан ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики, сообщает Акорда.

В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Республики Казахстан и государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» Российской Федерации о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии в РК. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подписало меморандумы о взаимопонимании с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по обмену опытом в области цифровизации и с «Роскосмосом» о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. АО «Қазақстан тeмip жолы» подписало соглашение о сотрудничестве с АО «Трансмашхолдинг».

Также подписан ряд меморандумов о взаимопонимании с российскими вузами: с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана, Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС», Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ», Московским физико-техническим институтом, Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина и Национальным исследовательским университетом ИТМО..