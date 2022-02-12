Амирбек Оспанбеков стал руководителем представительства президента в парламенте

Его предшественник Бейбит Исабаев месяц назад занял пост сенатора
Амирбек Оспанбеков назначен руководителем представительства президента Казахстана в парламенте, говорится в указе, подписанном Касым-Жомартом Токаевым.
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