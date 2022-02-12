Его предшественник Бейбит Исабаев месяц назад занял пост сенатора
Амирбек Оспанбеков стал руководителем представительства президента в парламенте
фото с сайта gov.kz

Амирбек Оспанбеков назначен руководителем представительства президента Казахстана в парламенте, говорится в указе, подписанном Касым-Жомартом Токаевым.

Представительство президента в парламенте обеспечивают реализацию полномочий президента в области правовой политики на всех стадиях законодательного процесса, в области отношений с парламентом и других сферах деятельности.

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