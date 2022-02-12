Акимат Алматы больше не возражает против проведения Женского марша 8 марта

Акимат Алматы больше не возражает против проведения Женского марша в городе 8 марта, ответив его устроительницам, что «митинг согласован».

«Акимат получил уведомление о митинге и заявление на проведение марша и 9 февраля выслал ответ о «согласовании проведения митинга», - сообщили организаторы марша на его официальной странице.

По их данным, новое уведомление было отправлено в акимат города 7 февраля. До этого в ноябре прошлого года прежняя администрация города заявила организаторам, что «не согласовывает марш», поскольку 8 марта все места в городе отведены под праздничные мероприятия.

В комитет по организации марша и митинга 8 марта этого года входят Фариза Оспан, Лейла Зулейха Махмудова, Татьяна Чернобиль, Мира Унгарова, Жамиля Касымхан, Гулзада Сержан и Жанар Секербаева (Казахстанская феминистская инициатива «Феминита»), Елена Иванова (“FemPoint”) и Арина Осиновская («КазФем»).

«В этому году тема марша и мирного собрания — участие женщин в управлении делами государства», - говорится в сообщении.

В прошлом году Женский марш впервые был «согласован акиматом» (хотя, согласно новому закону, мирные собрания проводятся после уведомления и не требуют согласования) и собрал около тысячи участников.