170 уголовных дел о пытках заведено по жалобам задержанных после январских событий

Генпрокурор не сообщил, есть ли задержанные и арестованные по этим делам
В Казахстане от задержанных после январских событий поступило более 300 жалоб о пытках, сообщил генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов.
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