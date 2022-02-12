170 уголовных дел о пытках заведено по жалобам задержанных после январских событий

В Казахстане от задержанных после январских событий поступило более 300 жалоб о пытках, сообщил генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов.

Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти, сказал генпрокурор в субботу на заседании Совета безопасности, сообщает Акорда.

Нурдаулетов повторил тезис о том, что каждое сообщение о пытках задержанных «тщательно проверяется»7

«Прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и Уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки условий содержания», - указывается в сообщении.

При этом генпрокурор не сообщил, есть ли задержанные и арестованные сотрудники правоохранительных органов по делам о пытках.

Вал сообщений о пытках задержанных начал поступать сразу после январских событий. Участники Национального превентивного механизма – специальной группы, которая может проверять условия содержания задержанных и арестованных – начали посещать закрытые учреждения только около 15 января. При этом первые задержания в Казахстане проводились еще 4 января.

В последние дни многие освобожденные из изоляторов и родственники тех, кто еще остается под стражей, рассказали подробнее о жестоких пытках, которым их подвергали после задержания.