Токаев вновь выразил соболезнования семьям погибших в январских событиях

На 40 день после гибели людей в январских событиях президент Касым-Жомарт Токаев посетил столичную мечеть «Хазрет Султан», где принял участие в поминальной молитве, сообщила Акорда.

«Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой. Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери», – заявил Токаев в видеообращении, записанном во время посещения.

«Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия. По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека», - сказал он.

По официальным данным, в результате январских событий погибли 227 человек, включая 19 сотрудников силовых структур.