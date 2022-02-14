15 уголовных дел расследуется по фактам госизмены, превышения полномочий и попытки захвата власти в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, сообщает Акорда. Генпрокурор отчитался о ходе расследования событий «трагического января» и принимаемых мерах по сообщениям граждан и правозащитников о недозволенных методах следствия.

По данным генпрокурора, на сегодняшний день заведено 3 070 уголовных дел, из них 2 710 расследуется органами внутренних дел. В основном это кражи, грабежи, хулиганства, хищения оружия и другие. Антикоррупционная служба расследует 173 дела по сообщениям граждан о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. А на рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти. В производстве межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 179 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.

«Отдельно ведется следствие в отношении должностных лиц силовых органов, покинувших служебные здания в пик беспорядков. Из-за таких действий в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях в руки преступников попало более полутора тысяч единиц оружия из арсеналов правоохранительных органов», - сообщает пресс-служба президента.

Всего было похищено 3 388 единиц оружия, в том числе 1 629 ружей из 10 охотничьих магазинов. Из этого объема найдена треть, или 967 единиц. По всем фактам ведутся расследования.

Кроме того, Гизат Нурдаулетов отчитался о проверках в сфере оборота и ценообразования на ГСМ, сжиженного газа и на таможенной границе.

Токаев в свою очередь указал на важность соблюдения конституционных прав граждан, попавших под уголовное преследование, и поручил незамедлительно реагировать на каждый подтвержденный сигнал, принимая меры к виновным лицам, и своевременно информировать население о ходе расследования.