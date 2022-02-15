Почти каждая вторая квартира, профинансированная дольщиками, реализуется по серым схемам – АЗРК

В агентстве по защите и развитию конкуренции заявили о монополизации строительного рынка отдельными компаниями, которые при этом используют свой бренд в рекламе объектов, но по факту не осуществляют строительство. А почти каждая вторая квартира, профинансированная дольщиками, реализуется по серым схемам. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства глава агентства Серик Жумангарин, в этой связи планируется разработать новые поправки в законодательство о долевом строительстве.

«Анализ рынка жилья, проведенный агентством в 2021 году, показал, что рынок реализации жилья во многих регионах является высококонцентрированным, в Алматинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской областях – умеренно концентрированным, в городе Алматы рынок реализации жилья I и II классов является высококонцентрированным, III и IV классов – умеренно концентрированным, в столице высококонцентрированным является рынок долевого строительства, где доля только одного застройщика холдинга BI Group превысила более 60%», - сказал Жумангарин.

При этом, отметил он, ежегодное увеличиваются объемы строительства жилья более чем на 10%. Однако вместо развития рынка, увеличения числа его игроков, усиливается доминирование ведущих застройщиков. В результате за последние пять лет годовой индекс цен на первичное жилье вырос с 1,3 до 16,6 %, а увеличение динамики роста цен на первичное жилье более чем в 12 раз является «основным результатом монополизации строительного рынка». Как напомнил председатель агентства, привлечение средств дольщиков в Казахстане разрешается в трех случаях: наличие гарантии единого оператора («Казахстанская жилищная компания»); разрешения акимата при способе участия в проекте банка второго уровня; разрешения акимата после возведения каркаса.

«Второй способ по кредитованию банками второго уровня практически работает только после возведения каркаса, что составляет 30 % строительства за счет собственных средств застройщиков. По данным анализа агентства из 7,5 млн кв. метров жилья, построенных в 2021 году частными строительными организациями, 27% возведено за счет собственных средств и 26% – после получения разрешений, предусмотренных законодательством. Остальные 47% жилья построено по договорам бронирования, резервирования и др. Таким образом, почти каждая вторая квартира, профинансированная дольщиками, реализуется по серым схемам», - отметил Жумангарин.

При этом, подчеркнул он, повсеместное привлечение средств дольщиков без разрешений акиматов остается без должного контроля со стороны местных исполнительных органов в связи с отсутствием проверочных листов.

«Фактически известные застройщики используют бренд компании для рекламы объектов, не осуществляя самого строительства. Процесс строительства и реализации жилья осуществляется третьими лицами, не являющимися уполномоченными компаниями застройщика, что приводит к уходу от ответственности за строительство объекта, а также антимонопольного и налогового контроля. В том числе остаются без правовых гарантий покупатели квартир, реализованных юридически не связанных с застройщиками организациями. Это стало причиной массовых жалоб на качество жилья и сроки сдачи объектов», - продолжил перечислять проблемы Жумангарин.

Более того, по его словам, распространилась практика навязывания необоснованных условий договоров. В их числе требования по заключению договоров с управляющими компаниями, аффилированными с застройщиками, операторами связи, интернет-услуг, кабельного телевидения, по покупке паркингов.

«Таким образом, монопольный рынок строительства уже ограничивает конкуренцию на смежных рынках», - считают в агентстве.

Кроме того, в стране сложилась практика, когда крупные компании получают земли на территориях специальных экономических зон под производства, однако строят там жилые дома.

«На территории СЭЗ “Астана” реализуется 50 инвестиционных проектов с производством продукции и 135 проектов по строительству жилых и административных комплексов. Из них 65 жилых объектов холдинга BI Group, 9 – «Базис-А», 7 – Nur Astana Kurylys, 6 – G-Park. Кроме получения земельных участков вне конкурса, данные компании освобождены от уплаты имущественного, земельного налога, таможенных пошлин. Под видом инвестиционных проектов социальные предпринимательские корпорации реализуют земельные участки для строительства жилых домов, торговых центров, фитнес залов, АЗС», - рассказал Жумангарин.

Другим способом получения неконкурентных преимуществ стали государственные закупки и государственное частное партнерство. Законом «О государственных закупках» предусмотрена возможность осуществления закупок из одного источника у лиц, определяемых правительством. Данным способом без проведения конкурса определены поставщики услуг строительства 149 объектов в городе Туркестан на сумму 566 млрд тенге, из них на сумму 140 млрд тенге, или 25% объема работ, выделены двум застройщикам – BI Group и «Базис-А». Остальной объем работ распределен по неизвестным критериям среди более 250 строительных организаций.

«Все вышесказанное будет являться работой агентства во исполнение поручения главы государства по демонополизации строительного рынка, по итогам которого будет разработан пакет комплексных мер с внесением соответствующих законодательных изменений, в части внесения изменений в законодательства о долевом строительстве жилья, с акцентом на публичное размещение информации о застройщиках, бенефициарах, собственниках компаний, их аффилированности с другими организациями, объемах реализации жилья, ценах, затратах, поставщиках материалов и услуг», - отметил председатель агентства.

Кроме того, планируется разграничить ответственность между участниками долевого строительства, исключить компании-однодневки и уход от ответственности материнских компаний, а также реализовать госконтроль за порядком привлечения средств дольщиков и их целевым использованием, исключить строительство жилых и нежилых объектов из перечня деятельности на территории СЭЗ.