Программу повышения доходов казахстанцев реализуют по четырем направлениям

Программа повышения доходов населения Казахстана будет реализована по четырем направлениям: повышение доходов населения от трудовой деятельности, повышение доходов от предпринимательской деятельности, создание высокопроизводительных рабочих мест и повышение навыков рабочей силы. Предварительный анализ и планы по реализации озвучил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«В рамках исполнения поручения по разработке программы повышения доходов населения проведен анализ рынка труда, показателей уровня жизни и бедности, структуры доходов и расходов населения. По результатам анализа выявлены основные причины, препятствующие улучшению благосостояния населения», - сказал Куантыров.

В частности, как отмечается на слайде, доходы населения от трудовой деятельности снизились на 10,5% за последние 10 лет. Кроме того, выявлена высокая доля работающих бедных (32,7%, критерий Международной организации труда), низкий уровень средней зарплаты и диспропорции в оплате труда по видам экономической деятельности и регионам (в образовании, сельском хозяйстве и торговле заняты 42,5% населения, а зарплаты в этих сферах ниже на 21,1%, чем в среднем по республике). Из-за высокого уровня непродуктивных занятых в стране есть «скрытая» безработица.

Что касается доходов от предпринимательской деятельности, то здесь преобладает доля МСБ – 99,8%. В Миннацэкономики отмечают крайне низкую долю среднего бизнеса – всего 0,2%. При этом зарплата работников средних предприятий растет в два раза быстрее, чем в малых предприятиях. Также в ведомстве отметили низкую квалификацию рабочей силы – 17%.

«В целях устранения выявленных проблем программа будет направлена на реализацию комплексных мер по четырем направлениям: повышение доходов населения от трудовой деятельности, повышение доходов от предпринимательской деятельности, создание высокопроизводительных рабочих мест, повышение навыков рабочей силы», - отметил Куантыров.

В рамках повышения доходов населения от трудовой деятельности Миннацэкономики предлагает повышение зарплат для определенных категорий бюджетных работников, гражданских служащих и производственных рабочих; снижение нагрузки на потребительские расходы; адресную поддержку социально-уязвимым слоям населения и стимулирование создания качественной занятости. Для повышения доходов населения от предпринимательской деятельности планируется внедрить новые механизмы нефинансовой поддержки предпринимательства, продолжить развитие единой площадки «Правительство для бизнеса» и внедрить инструменты поддержки креативных индустрий. По направлению «Создание высокопроизводительных рабочих мест» будут созданы условия и стимулы для роста производительности труда, проведена технологическая модернизация производств и развитие новых производств. А для повышения навыков рабочей силы правительство намерено развивать взаимодействие между вузами и реальным сектором, стимулировать предприятия реального сектора к повышению квалификации работников и выработать новые подходы к обучению молодежи техническим специальностям.

«В рамках разработки программы повышения доходов населения прорабатываются меры по сокращению дополнительных расходов населения по уплате комиссий и тарифов различных посредников и монопольных операторов. На сегодняшний день правительством уже приняты оперативные меры по снижению тарифов по услугам предоставления подъездных путей: на 92 % снижены тарифы для АО “Центр транспортного сервиса”, который является крупным балансодержателем подъездных путей. Также на 93% снижены тарифы для ТОО “Arman Kala Limited”, оказывающего услуги предоставления подъездных путей в Павлодарской области. Указанная мера позволит снизить нагрузку на стоимость угля, производимого ТОО “Богатырь комир”», - также проинформировал министр.

Помимо этого, с 1 февраля 21 субъекту, осуществляющему услуги предоставления подъездных путей в ряде регионов страны, снижены тарифы в среднем на 80%. По мнению Куантырова, эта мера позволит исключить негативный эффект на стоимость энергетического угля и на цены на социально-значимые товары.

Для недопущения роста цен министерством разработан комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы, который состоит из 61 мероприятия, направленного на увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование. В результате правительство планирует удержать инфляцию в коридоре 4-6% в 2022 году и снизить ее до уровня 3-4% к 2025 году.