Новый план со старыми задачами

В Казахстане принят новый национальный план развития страны до 2029 года, который включает в себя 17 направлений. В документ вошли задачи, прописанные еще в предыдущем нацплане развития до 2025 года и в других документах, в том числе в нацпроектах, принятых в 2021 году. «Власть» разбирает ключевые направления развития на предстоящие пять лет.
В 2021 году в Казахстане были утверждены 10 национальных проектов, направленных на развитие различных сфер – от здравоохранения до туризма. На их реализацию необходимо было почти 50 трлн тенге, из них 3,3 трлн тенге возлагалось на местные бюджеты. Глава государства Касым-Жомарт Токаев не был уверен, что бюджеты к этому готовы, и поручал правительству «тщательно проработать данный аспект». Но спустя два года нацпроекты перестали существовать.
В июне прошлого года занимавший тогда пост министра финансов Ерулан Жамаубаев говорил, что правительство обновило перечень нацпроектов, утвердив документы нового формата (нацпроекты «Комфортная школа», «Модернизация сельского здравоохранения», «Доступный интернет»), и «вместо громоздких документов» перешло на «лаконичные нацпроекты, направленные на решение конкретных проблем». А мероприятия 10 нацпроектов интегрированы в другие документы, утверждены 15 концепций о развитии конкретных отраслей до 2029 года.
Тогда же, в июне 2023-го, Высшая аудиторская палата в заключении к отчету правительства констатировала, что полноценного переформатирования госпрограмм в нацпроекты не произошло: «Не достигнуты задачи по переходу на формат лаконичных национальных проектов (с небольшим количеством показателей и индикаторов), понятных всем гражданам. Отмечается громоздкость разработанных национальных проектов, включение в них практически тех же мероприятий и инвестпроектов, с имевшимися недостатками».
Из девяти нацпроектов только два показали средний уровень эффективности – это «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» и «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», остальные семь – низкий.
Несмотря на это, правительство продолжает дублировать цели и задачи из документа в документ.
Здравоохранение
В ближайшие пять лет правительство намерено повысить общий уровень здоровья населения и довести среднюю продолжительность жизни до 77 лет. Усилия государства будут направлены на снижение смертности, в том числе младенческой и материнской, на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, развитие лекарственного обеспечения и отечественного фармацевтического производства, совершенствование системы ОСМС.
Власти из года в год говорят о необходимости снижать смертность и улучшать здоровье казахстанцев, но целевые индикаторы остаются недостижимыми. В 2022 году из трех целевых индикаторов нацпроекта «Здоровая нация» (постепенное увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет, показатели младенческой и материнской смертности) был достигнут только первый (74,44 года при плане 73,7), по остальным двум, как констатировала Высшая аудиторская палата в заключении к отчету правительства за 2022 год, наблюдается «хроническое недостижение», по младенческой смертности – на протяжении пяти лет. В заключении ВАП к отчету правительства за 2023 год говорится, что Минздрав опять не достиг запланированных показателей по младенческой смертности – она составила 7,69 при плане в 7,4, и причиной этому стала неблагоприятная эпидситуация по кори, коклюшу и ОРВИ. Также не достигнут показатель по материнской смертности – она составляет 11,4 вместо 10,8. Аудиторы связывают это «с наличием экстрагенитальных патологий рожениц (25 случаев), а также акушерскими причинами (20 случаев), являющихся следствием нехватки квалифицированных кадров».
Снижать младенческую и материнскую смертности власти намерены за счет усиления мониторинга ранней постановки на учет беременных, улучшения инфраструктуры и материально-технической базы роддомов, развития консультативно-диагностических центров на базе ведущих перинатальных центров, увеличения коечного фонда родильных отделений и строительства современных перинатальных центров, дооснащения существующих современным медицинским оборудованием, а в системе перинатальной диагностики будут расширять применение современных технологий, направленных на выхаживание новорожденных.
На расширенном заседании правительства 7 февраля Токаев констатировал, что пятый год действует ОСМС, бюджет отрасли вырос вдвое, но существенного повышения качества медицинской помощи нет. Более того, госаудит Фонда социального медицинского страхования и его региональных филиалов за 2022-2023 годы выявил факты двойной оплаты за медуслуги и некачественный мониторинг за деятельностью медучреждений.
Согласно исследованию Бюро национальной статистики в прошлом году, 56% казахстанцев не удовлетворены качеством медуслуг. А по данным Высшей аудиторской палаты, в 2023 году уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг составил 56,5% при плане Минздрава 73%.
Эта проблема, в свою очередь, приводит к высокому уровню частных расходов на медпомощь. По данным Фонда медстрахования, за 2023 год 84% казахстанцев лишь один раз были на приеме у врача поликлиники, что косвенно подтверждает их дальнейшее лечение в платных клиниках.
Снижать долю карманных расходов в структуре расходов на здравоохранение власти намерены в том числе за счет актуализации тарифов.
Задача «пересматривать тарифы на возмещение медицинских услуг» ставилась еще предыдущим нацпланом. Но проблема недофинансирования больниц остается. В прошлом году пришлось дополнительно выделить около 60 млрд тенге из Фонда медстрахования. В марте этого года кредиторская задолженность более 100 медицинских организаций составляла 19 млрд тенге.
Депутаты мажилиса констатируют, что 75-80% полученных средств медорганизации тратят на оплату труда, а остальных денег не хватает на другие статьи бюджета. Поэтому многопрофильные стационары не функционируют в полную мощность, коечные места пустуют, а пациенты ожидают плановую госпитализацию месяцами.
Государство считает, что сможет повысить качество и доступность медпомощи за счет строительства новых современных больниц, модернизации существующих и повышения квалификации врачей, а также за счет развития медицинских университетов как центров инноваций и научных исследований и за счет создания университетских больниц и клиник при медицинских вузах.
Для профилактики неинфекционных заболеваний правительство намерено повышать грамотность населения в практиках здорового образа жизни, вакцинации и скринигов.
На пропаганду ЗОЖ государство ежегодно тратит миллионы бюджетных средств. По данным депутатов мажилиса от правящей партии, в 2023 году местные бюджеты потратили на это свыше 750 млн тенге. Однако из всех ранее приватизированных центров ЗОЖ ежегодно проходят конкурс около 15-25%, остальные 75-85% госзаказа получают организации без опыта и квалифицированных специалистов, что влияет на качество услуг.
Для снижения дефицита кадров планируется прогнозировать потребности и разработать национальную систему учета кадровых ресурсов, а для привлечения работников в села будут использовать финансовые и нефинансовые стимулы. Под этим власти подразумевают обязательную отработку выпускников в селах в том числе. Даже увеличение количества грантов на обучение будет с условием длительной отработки.
Чтобы сократить дисбаланс между городским и сельским здравоохранением в сельских населенных пунктах будут построены объекты ПМСП, оснащенные современным оборудованием. И в целом правительство намерено снижать степень износа объектов инфраструктуры, медицинского оборудования, повышать уровень оснащенности объектов здравоохранения лабораторным оборудованием.
Однако правительство так и не смогло достичь планов по доли финансирования на ПМСП в 60%, что было заложено в концепции развития ПМСП на 2018-2022 года. По данным депутатов мажилиса, многие мероприятия концепции, как и некоторые задачи предыдущих госпрограмм развития здравоохранения, остались на бумаге. В конечном итоге, Казахстан расходует в системе здравоохранения $280 на человека в год, «примерно столько же, сколько в странах Африки», отмечают парламентарии. По их данным, фактические расходы на ПМСП сократились с 28% в 2019 году до 21% к 2023 году от общего бюджета на отрасль. Причем на ПМСП, консультативно-диагностические и стационарозамещающие услуги, круглосуточные стационары Фонд медстрахования тратит порядка 1,6 трлн тенге, а общий бюджет здравоохранения составляет около 2,7 трлн тенге. Тем не менее Минздрав разрабатывает все новые финансовые ограничения, Фонд снимает с оплаты большую часть фактически оказанных медуслуг, а бюджет на мотивацию специалистов остался на уровне десятилетней давности – 100 тенге.
До конца этого года, согласно нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения», должно быть построено и введено в эксплуатацию 665 объектов ПМСП. Однако, как заявила недавно министр здравоохранения Акмарал Альназарова, завершено строительство только 102 объектов, о строительство 104 объектов в девяти регионах до сих пор не начато.
Нацпроект также предусматривает модернизацию 32 районных больниц до конца 2025 года, из них семь должны сдать в этом году. По данным Альназаровой, капитальный ремонт завершили только в двух больницах, по пяти больницам еще проводятся конкурсные процедуры, еще по пяти – документация проходит экспертизу, а по восьми только ведется разработка ПСД.
Образование и наука
В сфере образования обозначены пять приоритетов: повышение доступности дошкольного образования, повышение качества среднего образования, совершенствование системы ТиПО для удовлетворения потребностей рынка труда, повышение уровня высшего образования до мировых стандартов и перезагрузка национальной модели науки.
В принятом нацплане развития не указаны целевые индикаторы, как это было в проекте документа, в частности, что к 2029 году охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением составит 75%. По данным министерства просвещения, в 2023 году охват детей этого возраста составил 91%. В этом году охват будет увеличен до 92,5%, согласно концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023-2029 годы, а к 2029 году – до 100%. Хотя предыдущим нацпланом развития ставилась задача к 2025 году «обеспечить физическую доступность мест в дошкольных учреждениях из расчета потенциального 100% охвата детей». Аналогичная задача ставилась и госпрограммой развития образования и науки на 2020-2025 годы (утратила силу в 2021 году).
Для достижения показателей правительство намерено в том числе увеличить госзаказ в частных детских садах, а повышать качество дошкольного воспитания планируется традиционным «совершенствованием программ обучения», «обеспечением квалифицированными педагогами», улучшением материально-технической базы, внедрением независимой оценки качества.
Отраслевым нацпроектом уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования должен был достичь в 2025 году 80%, а по качеству профессионально-технического образования в глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума с 90 места в 2021 году Казахстан должен подняться на 75 место в 2025 году. Между тем в Высшей аудиторской палате отмечают, что уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования в 2023 году составляет всего 65,4%, тогда как по плану он должен быть 74,2%.
Несмотря на то что государство постоянно ставит задачи по обеспечению качественными педагогическими кадрами, этого не происходит. Президент ежегодно затрагивает эту проблему – в октябре 2023 года он заявлял о нехватке 5 тыс. педагогов – и говорит о необходимости обновления подходов к их подготовке с «учетом современных реалий» и о включении в учебные программы «новых технологий».
Однако в новом нацплане никакой конкретики нет – только переход к «непрерывному профессиональному развитию». Вместе с тем будут внедрены программы сертификации директоров школ и программы формирования их кадрового резерва. А содержание образования в школах обещают пересмотреть «с учетом релевантных локальных и мировых трендов», работа по совершенствованию системы ТиПО будет ориентирована на «обеспечение соответствия системы ТиПО требованиям рынка труда и повышение уровня трудоустройства выпускников в первый год после выпуска». Словом, опять одни и те же обещания.
Задачу повышать уровень высшего образования до мировых стандартов Казахстан ставит себе ежегодно, и, согласно нацпроекту «Качественное образование», в рейтинг QS-WUR, ТОП-200, в 2025 году должны были войти три вуза. Теперь же правительство ставит более амбициозную задачу – чтобы в этот рейтинг к 2029 году вошли 11 вузов. Сейчас, согласно документу, их 9, тогда как ВАП утверждает, что в 2023 году в глобальный рейтинг QS-WUR вошел 21 отечественный вуз, из них в ТОП-700 лучших университетов мира вошли КазНУ им. Аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Сатбаев Университет, ЮКУ им. Ауезова, КазНАИУ, КазНПУ им. Абая.
Нерешенными остаются проблемы и в науке. Неоднократно государство планировало ее «перезагрузить», укреплять связь с бизнесом, создавать условия для увеличения доли предпринимательского сектора в затратах на НИОКР. Новым нацпаланом развития страны никаких конкретных целевых индикаторов в этом направлении не установлено, в отличие от проекта документа, который предусматривал, что к 2029 году, например, доля затрат на НИОКР будет доведена до 1% ВВП минимум, и для этого в том числе будет разработан новый закон «О науке и технологической политике», чтобы привлекать наукоемкие исследования в производственные сектора экономики.
Принятым документом предусматривается, что участие бизнеса будет включено в обязательные условия реализации научных и научно-технических программ в рамках программно-целевого финансирования, направления затрат между компаниями-недропользователями и профильными научно-техническими советами будет обязательно согласовываться, а для совершенствования системы управления наукой планируется переформатировать деятельность Национальной академии наук и расширить функционал Фонда науки в части содействия в реализации программ по коммерциализации. Также планируется довести зарплаты исследователей «до конкурентного уровня», расширять пакет социальных льгот и инструментов поощрения, а для развития университетской науки разработают программу поддержки научно-технологических парков при университетах и будут выделять средства на развитие научных лабораторий и опытно-испытательной инфраструктуры.
Социальная защита
В этом блоке собраны в основном те задачи, что из года в год ставит президент в своих посланиях и выступлениях. Его главный посыл – снижать иждивенческое настроение в обществе. Поэтому снова будут пересмотрены механизм и условия адресной социальной помощи. В частности, с 1 января 2025 года черта бедности для назначения АСП будет определяться на основе медианного дохода, а в целом адресная помощь будет оказываться «с учетом материального положения граждан».
В целом же затрагиваются основные вопросы сферы социальной защиты: увеличение числа госуслуг в проактивном формате, увеличение охвата населения системой социального страхования (здесь предполагается расширение видов страхования, но каких именно, не уточняется), вовлечение платформенной занятости в накопительную пенсионную систему, поэтапное увеличение размеров минимальной базовой пенсии до 70%, максимальной – до 120% от прожиточного минимума. Также государство намерено усилить заинтересованность работодателей в трудоустройстве лиц с инвалидностью и тратить 1% от бюджета на целевое обеспечение доступной среды. Запланирована поэтапная демонополизация центров оказания специальных социальных услуг и усиление требований к их деятельности.
Вместе с тем никак не затронуты вопросы, например, обеспечения прав трудящихся: разработчики нацплана решили не обращать внимание на проблему частых забастовок, к которым приводят плохие условия труда и низкие зарплаты.
В предыдущем нацплане также была прописана социальная поддержка граждан с доходами, недостаточными для самостоятельного решения жилищных вопросов, по программам «2-10-20», «5-10-20». По условиям программ, их участники должны в том числе стоять в очереди на жилье. В новом нацплане развития упоминается только программа «7-20-25», но в другом блоке – развитие городов, при этом ежегодный бюджет программы будет ограничен 100 млрд тенге.
Комфортная среда
Сделать города драйверами экономического развития страны и точками притяжения для жителей власти Казахстана стремятся не первый год. Согласно предыдущему нацплану «точками роста» должны были стать моногорода с населением более 50 тыс. человек, теперь же речь идет в целом о городах, по каждому будет определена модель экономического развития «на базе детальной оценки их особенностей, конкурентных преимуществ и приоритетных возможностей». Также правительство намерено продолжать реализацию якорных инвестпроектов и партнерских программ с градообразующими предприятиями в моногородах. А в малых городах будут «приняты меры по содействию созданию крупных предприятий и поддержке роста существующих».
Правительство уже принимало отдельную программу развития моногородов на 2012-2020 годы, но она перестала существовать через два года после запуска. В декабре 2022 года кабмин утвердил новые подходы по решению проблем моногородов, предусматривающие увеличение ежегодного лимита бюджетных средств на капитальный ремонт объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры. Это никак не помогло решить проблемы с постоянными авариями на ТЭЦ. В итоге правительство вынуждено выделять миллиарды тенге из своего резерва. К примеру, за последний год только на решение проблем с теплоснабжением Риддера выделено 15,7 млрд тенге. Чуть меньше половины этой суммы было потрачено год назад, но в минувший отопительный сезон город снова оставался без тепла.
Развитие городов до 2029 года включает поддержку строительства арендного жилья. Власти намерены стимулировать, в том числе налоговыми мерами, привлечение в эту сферу частных инвестиций и «выход из тени» частных арендодателей, модернизировать и расширять индустриальную, транспортную, инженерную и социальную инфраструктуры.
В приоритете также развитие крупных городских агломераций. Государство обещает создать единый инфраструктурный каркас, интегрировать системы пригородного транспорта, а строить жилье будут целыми микрорайонами с необходимой инфраструктурой. Механизмы реновации жилья закрепят на законодательном уровне, в том числе через ГЧП, программы реновации обещают запустить в каждом регионе, применив здесь механизм долевого строительства.
Также власти Казахстана ставят задачу поддерживать приоритетные направления развития сел, обещая создавать условия для сбыта продукции через торговые рынки и развивать инфраструктуру, связывающую с центрами экономического роста.
Напомним, что в стране действуют отдельная программа «Ауыл – Ел бесігі», программа «Ауыл аманаты», наряду с этим принята концепция развития сельских территорий до 2027 года, и даже был национальный план «Сильные регионы – драйвер развития страны». В 2022 году депутаты констатировали, что за три года программа «Ауыл – Ел бесігі» затронула всего 18% сел, а по программе «Ауыл аманаты» в прошлом году из выделенных 100 млрд тенге, по данным на октябрь, было освоено только 51%, причем некоторые регионы не достигли и 10%-го уровня.
Одним из приоритетов до 2029 года государство видит доступ к инфраструктуре в сельской местности на базе опорных сел. В частности, 3,5 тыс. опорных и спутниковых сел будут обеспечены «всем спектром государственных услуг и социальных благ». Будет повышена доступность объектов водоснабжения, канализации, системы газо-, тепло-, электроснабжения.
Здесь стоит напомнить, что обеспечить всех казахстанцев качественной питьевой водой на 100% правительство обещало еще к 2023 году. Но к этому сроку дефицит воды стали испытывать уже и жители крупных городов, в том числе Алматы и Астаны. В прошлом году сообщалось, что все оставшиеся города и села будут обеспечены водой к 2025 году.
Также правительство обещает, что к 2029 году села будут связаны с центрами сельских округов и районными центрами дорогами «с твердым покрытием». В предыдущем нацплане казахстанцам обещали построить и отремонтировать 100% местных дорог до каждого опорного села . Однако даже не все дороги республиканского значения отремонтированы, а качество работ продолжает вызывать критику. Президент призвал к тому же прекратить практику привлекать к ремонту иностранные компании, а отдавать предпочтение отечественным подрядчикам.
Одна из главных дорожных проблем – нехватка или полное отсутствие денег. В этом признался первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр: «Нас всего лишь 20 млн проживает в Казахстане, а общая сеть автомобильных дорог 95 тыс. км. Содержать такую сеть автомобильных дорог очень трудно, тяжело». Поэтому, пояснял он, в Казахстане проводят в основном средний ремонт дорог.
Глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов констатировал, что ухудшению состояния дорог способствует как раз средний ремонт, потому что такие проекты не требуют разработки проектно-сметной документации и проведения экспертизы. По его словам, за последние четыре года на строительство, реконструкцию и содержание дорог выделено порядка 1,9 трлн тенге, однако аудит показал, что доля автодорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет всего 72%.
Важность в развитии различной инфраструктуры правительство видит и для экономического развития приграничных территорий, чтобы снижать отток населения, в первую очередь из северных регионов.
В 2017 году с стране была запущена программа добровольного переселения с юга на север, однако, как констатировал спикер сената Маулен Ашимбаев, спустя семь лет она не дала должных результатов. А на фоне продолжающегося прироста населения в городах спикер сената назвал «стратегической целью» сохранение численности населения в селах. К примеру, в Павлодарской области, по данным прокуратуры, переселение жителей с юга было только на бумаге. А в 2020-2022 годах только 17,4% выпускников по программе «Серпiн-2050» остаются в регионе обучения и отрабатывают там три года. Но чаще всего выпускники из южных областей, получившие гранты в вузах северных и восточных регионов, возвращаются домой.
Сенаторы отмечают, что тенденция оттока населения из северных регионов, которые в основном аграрные, длится уже не первый год. Но сколько бы денег правительство ни вкладывало в то же сельское хозяйство, должной отдачи нет, потому что не создаются условия для сельских жителей. В частности, невозможно достичь полноценного развития северных регионов без газификации населенных пунктов, а эта проблема делает их экономически непривлекательными для проживания.
Еще одним приоритетом на ближайшие пять лет власти видят развитие инфраструктуры по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. Однако лесные пожары в «Семей орманы» 2023 года, январское землетрясение в Алматы в этом году и масштабные паводки этой весной в очередной раз показали, что ни власти, ни инфраструктура к ЧС не готовы.
Нефть, газ и энергетика
К 2029 году добыча нефти в Казахстане должна достичь 97 млн тонн, а доля добычи сырой нефти и газового конденсата в структуре ВВП страны будет на уровне 12%.
Приоритетом здесь власти видят снижение рисков по проектам расширения и увеличение газоперерабатывающих мощностей на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке. При этом отмечается, что высокие инвестиции, включая строительство новых крупных объектов, обуславливают риски задержки или заморозки проекта освоения на Кашагане. В этой связи первостепенным является подтверждение инвестиций North Caspian Operating Company для доведения к 2030 году объемов добычи до 700 тыс. баррелей в день. Отметим, что ранее Минэнерго заявляло, что этот объем добычи будет достигнут к 2027 году.
Сейчас на Кашагане идет строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров, а к 2030 году ожидается запуск еще одного ГПЗ мощностью 2,5 млрд кубометров газа. На Карачаганакском месторождении к 2028 году ожидается ввод в эксплуатацию нового ГПЗ мощностью 4 млрд кубометров газа в год.
Сроки строительства ГПЗ на Кашагане мощностью 1,1 млрд кубометров газа сдвигали несколько раз. В Минэнерго планировали его запуск в 2024 году. Но в феврале 2023 года правительство заявило, что строительство завершится в 2025 году. В июле же этого года председатель правления нацкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов сообщал о соглашении с катарской UCC Holding о строительстве на Кашагане двух ГПЗ и говорил, что первый ГПЗ планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, а второй – в 2028-2029 годах.
Другими ключевыми задачами на ближайшие пять лет являются развитие газотранспортной системы и дальнейшая газификация страны, в том числе северо-восточных регионов.
Вопрос газификации севера и востока Казахстана обсуждается еще с 2019 года, но решения до сих пор нет. По информации премьер-министра Олжаса Бектенова, газоснабжение СКО и Акмолинской области станет возможным после строительства второго и третьего этапов магистрального газопровода «Сарыарка», а это возможно после увеличения мощности магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Завершить строительство второй нитки газопровода планируется в конце 2026 года. Бектенов также отмечал, что строительство всех этапов газопровода «Сарыарка» начнут одновременно, синхронизировав со сроком строительства второй нитки газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент.
Еще в 2021 году президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что к 2025 году 10 наиболее загрязненных городов Казахстана будут газифицированы либо переведены на альтернативные источники энергетики. В 2023 году самыми загрязненными городами были названы Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш и Усть-Каменогорск. Однако ни в одном из этих городов до сих пор не достигнута ни стопроцентная газификация населения, ни перевод ТЭЦ на газ. В генеральной схеме газификации страны на 2023-2030 годы ставится задача увеличить охват населения газоснабжением до 65%. Эту же цифру называл и министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По итогам 2023 года уровень газификации составил 60%.
Для обеспечения растущего спроса на газ правительство намерено повышать эффективность и прозрачность работы НПЗ и контролировать спрос на энергоносители. Как отмечается в нацплане, «важнейшими элементами станут реформа ценообразования на газ и нефтепродукты и переход к адресному субсидированию». При этом власти намерены соблюдать принцип «невмешательства в ценообразование». В Минэнерго считают, что в случае дальнейшего сдерживания цен на газ у казахстанских заводов не будет возможности нарастить объемы производства для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. В результате заводы все больше теряют интерес к производству сжиженного газа, а «инвесторы не хотят вкладывать средства в отрасль».
Казахстанские власти не первый год пытаются решить проблему нехватки газа, особенно на западе страны, где периодически возникает его дефицит. В то же время глава правительства Олжас Бектенов говорит, что объемы добычи и производства газа в стране остаются на низком уровне, строительство газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жанаозене затягивается, а развитие новых месторождений и привлечение инвестиций в геологоразведку идет медленно.
Приоритетами развития энергетической отрасли названы обеспечение энергетической безопасности и соблюдение обязательств по углеродной нейтральности за счет модернизации и расширения инфраструктуры, масштабного внедрения мер повышения энергоэффективности и стимулирования инвестиций в сектор.
Модернизация энергетической инфраструктуры будет направлена на снижение износа генерирующих мощностей, электрических сетей, а также доведение оснащения современными системами учета до 100%, что позволит снизить общие потери и аварийность энергосистемы. Также планируется рассмотреть возможность модернизации тепловых мощностей через аукционы на 4-6 лет вперед: проекты в таком случае отбирают по критериям изношенности, соответствию нормативным капитальным затратам, снижения выбросов парниковых газов, надежности системы во время модернизации.
Из года в год в стране сохраняется одна и та же проблема – на ремонт теплосетей и модернизацию теплоисточников выделяют миллиарды тенге, но сроки срываются, затягиваются, переносятся. К примеру, в июне этого года глава Минэнерго констатировал, что ремонтные работы на ТЭЦ Риддера, Экибастуза, Темиртау, Жезказгана, Кентау и Степногорска переносятся или затягиваются. При том что в начале года президент поручал завершить в 2024 году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. В июле прошлого года также говорилось, что на многих объектах теплоснабжения в регионах ремонтные работы идут с отставанием от графика либо до сих пор не начались.
Вместе с тем, по данным депутатов мажилиса, обновление инфраструктуры ежегодно происходит всего на 5-7%, что никак не компенсирует процесс старения.
В то же время не обходятся такие проекты без коррупционных скандалов. Напомним, что бывшее руководство ТЭЦ Риддера, по версии следствия, похитило свыше 4 млрд тенге, предназначенные для ремонта, а прокуратура Павлодарской области в ходе проверки АО «Экибастузская ГРЭС-2» выявила факты растраты денежных средств, выделенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока. Сумма неподтвержденных работ составила около 1 млрд тенге.
Госорганы не извлекают уроки из системных ошибок, которые довели отрасль коммунально-энергетического сектора до нынешнего состояния, считает Токаев. А с учетом «хронического отставания» планы правительства на ближайшие пять лет снизить изношенность сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с 40 до 50% выглядят нереалистичными.
Власти также намерены увеличивать долю электроэнергии от ВИЭ в общем объеме производства до 12,5% к 2029 году. Сейчас, как следует из документа, она составляет 6%. Однако еще три года назад президент поручал увеличить долю ВИЭ в электрогенерации до 15% к 2030 году.
Министр энергетики заявляет, что по итогам 2023 года «обеспеченность потребностей регионов в бесперебойном электроснабжении» составила 100%. Алмасадам Саткалиев явно лукавит или забыл про неоднократные аварии в энергосистеме, которые приводили в частности к блэкауту Астаны и Мангистауской области. Также во время непогоды неоднократно без электроэнергии из-за изношенных сетей оставались сотни населенных пунктов на севере Казахстана.
По данным министра, уровень потребления электроэнергии в стране выше, чем объем производства: в 2023 году объем потребления был на уровне 115 млрд кВтч, тогда как произведено 112,8 млрд кВтч. В этом году ведомство прогнозирует генерацию в 115 млрд кВтч. В то же время в нацплане развития говорится, что в 2023 году разница между производством и потреблением электроэнергии составила 2,2 млрд кВтч. А согласно прогнозному балансу, этот разрыв увеличится и в 2029 году составит 6,9 млрд кВт ч. При этом ранее в правительстве прогнозировали, что дефицит электрической мощности превысит 6 ГВт к 2030 году.
В KEGOС констатируют, что дефицит электроэнергии обусловлен высокой аварийностью на энергопредприятиях и ежегодным увеличением роста потребления населения и промышленности страны. В частности, по итогам 2023 года потребление электроэнергии юга Казахстана выросло примерно на 4%.
В утвержденном документе, в отличие от проекта нацплана развития, не указано, насколько власти страны намерены в ближайшие пять лет снизить износ инфраструктуры. Сейчас доля электростанций старше 30 лет составляет 56%, а средний износ электросетей – 74%, что наряду с повышением аварийности приводит к значительным потерям при распределении энергии, уровень которой достигает 14%. В проекте нацплана ставились конкретные задачи: снизить износ генерирующих мощностей и электрических сетей до 47%.
Также власти страны намерены продолжать программу «Тариф в обмен на инвестиции», в которую планируют включить проекты новой электрогенерации. В то же время в новом нацплане развития страны до 2029 года нет ни слова про развитие атомной энергетики.
Промышленность
Президент Казахстана считает, что промышленным «каркасом» страны должен стать обрабатывающий сектор. Поэтому государству важно сосредоточиться на глубокой переработке, тяжелом машиностроении, производстве автокомпонентов и удобрений. По прогнозам правительства, в 2024-2028 годах обрабатывающая промышленность в среднем будет расти на 4,9%, опережая рост горнодобывающей промышленности.
В новом нацплане к общим приоритетам развития отрасли отнесены обеспечение сырьем, модернизация производств и развитие кадров.
Для повышения уровня локализации будут стимулирующие меры тарифного и налогового регулирования, стимулы для малых и средних предприятий обрабатывающей промышленности, занимающихся производством комплектующих, сервисным обслуживанием, переработкой или утилизацией производственных и потребительских отходов. А для снабжения ресурсной базы установят тарифные и нетарифные ограничения по сырьевым товарам, являющимся важными составляющими для производства.
Предыдущим нацпланом также ставилась задача определить стратегически важные производства, ключевые экспортные приоритеты и существенно расширить меры поддержки производителей.
Сенаторы в свою очередь отмечают, что развитие обрабатывающего сектора сдерживает низкий уровень локализации. Они приводят в пример машиностроение, где более 80% потребности Казахстана обеспечивается за счет зарубежных поставок комплектующих. Также Казахстан ориентирован на производство продукции низкого передела, а свыше 60% проектов в карте индустриализации имеют низкую и среднюю технологическую сложность. В то же время ряд предприятий импортируют сырье, которое есть на отечественном рынке, а рынок, в свою очередь, заполнен импортными продуктами, аналоги которых производятся в Казахстане. Сенаторы констатируют, что обрабатывающая промышленность остается непривлекательной как для финансовых институтов, так и для бизнеса. А системной проблемой является отсутствие тесной связи между госорганами и предприятиями.
Государство же намерено развивать отраслевые кластеры (в том числе в рамках СЭЗ и индустриальных зон), территориально концентрирующие и объединяющие промышленные предприятия с исследовательскими и образовательными организациями. А для развития обрабатывающей промышленности планируется инвестировать в модернизацию материально-технической базы, и начнут с металлургических комбинатов, и снижать энергоемкость отрасли. Власти продолжат стимулировать приток частных инвестиций, расширять кредитование от банковского сектора, но наряду с этим будут актуализированы условия встречных обязательств к инвесторам. А для поддержки спроса на казахстанскую продукцию государство обещает стимулировать приобретение отечественных товаров.
Несмотря на то что еще в 2021 году Счетный комитет (ныне Высшая аудиторская палата) констатировал, что специальные экономические зоны в Казахстане остаются неэффективными, а в прошлом году спикер сената Маулен Ашимбаев заявлял, что государство не смогло окупить средства, вложенные в развитие СЭЗ, в ближайшие пять лет ставится задача развивать СЭЗ и индустриальные зоны, расширять количество разрешенных в них видов деятельности, предоставлять инвесторам дополнительные сервисы, чтобы привлекать их в приоритетные секторы отрасли. В частности, Минпромышленности намерено предоставлять бизнесу льготные кредиты по ставке до 3% для строительства новых и реконструкции готовых производственных помещений, чтобы в последующем реализовывать там инвестиционные проекты. Перед этим в ведомстве говорили, что на строительство недостающей инфраструктуры в бюджете 2024 года предусмотрено более 70 млрд тенге.
Транспорт и логистика
Главным на ближайшие пять лет государство видит строительство и модернизацию железнодорожных путей и станций, повышение качества дорог, расширение мощностей портовой инфраструктуры и инфраструктуры аэропортов, формирование рынка качественных складских помещений.
В проекте документа было определено пять приоритетных проектов железнодорожной отрасли: строительство железнодорожных путей между станциями Достык и Мойынты (было заложено еще нацпроектом «Сильные регионы – драйвер развития страны»), Дарбаза – Мактарал, обход Алматинского железнодорожного узла, увеличение пропускной способности на участке Бейнеу – Мангистау и Мангистау – Курык, а также строительство третьего пограничного железнодорожного перехода Бахты. В принятом варианте этих подробностей нет, но указывается, что будут расширены железнодорожные пути и пропускная способность наиболее загруженных станций на казахстанском участке международных транспортных маршрутов ТМТМ, Север – Юг и Северного коридора Трансазиатской железнодорожной магистрали.
Между тем в стране до сих пор не начали строительство высокоскоростной железной дороги Туркестан – Шымкент – Ташкент, которую должны были ввести в эксплуатацию уже в этом году. По словам вице-министра транспорта Максата Калиакпарова, на строительство нужно 322 млрд тенге, но источники финансирования до сих пор не определены. Из Нацфонда денег не дали «в связи с экономической целесообразностью, так как реализуются ряд крупных проектов по железнодорожной части: Достык – Мойынты, обходной в Алматы и Бахты – Аягоз и в том числе Дарбаза – Мактаарал».
Об активизации мощностей портов Актау и Курык на фоне переформатирования глобальных логистических цепочек президент говорил еще два года назад. А в 2020 году министерство индустрии и инфраструктурного развития отмечало, что транзитный потенциал портов к 2025 году вырастет до 250-300 тыс. тонн. Тем не менее власти снова говорят о модернизации портовых мощностей до 2029 года. Для этого будут проведены дноуглубительные работы, расширены и модернизированы мощности портов и подходных каналов, запущен современный контейнерный хаб. А для повышения эффективности управления портами планируется привлечь международного стратегического инвестора – это позволит увеличить пропускную способность еще на треть.
В дорожной сфере власти намерены завершить долгострои и расширять маршрут транзита в западном, центральном и южных макрорегионах, внедрять инновационные стандарты строительства, ремонта и обслуживания автодорог на всех уровнях (какие именно – не уточняется), а также систему управления рисками преждевременного их разрушения из-за большегрузного транспорта – именно его считал виновным в некачественных дорогах бывший премьер Алихан Смаилов. По его мнению, «эта проблема никак не решается долгие годы по причине лоббирования интересов отдельных участников перевозочного процесса и отсутствия принципиальной позиции государственных органов. В то же время в МВД констатируют, что только 3% республиканских дорог в стране соответствуют требованиям безопасности. Решение проблем аварийности предусмотрены в концепции обеспечения общественной безопасности на 2024-2028 годы, однако результативность «во многом зависит от активности акиматов и уполномоченных органов», а этого «не наблюдается, так как финансирование выделяется по остаточному принципу».
В прошлом году генеральная прокуратура Казахстана предлагала коренным образом трансформировать автодорожную отрасль, поскольку в этой сфере выявляются сотни нарушений законодательства, а качество дорог остается неудовлетворительным. В частности, в надзорном органе отмечали, что наиболее коррумпированным является этап выбора поставщиков при госзакупках, а неудовлетворительному состоянию дорог способствуют ненадлежащее планирование, пассивное внедрение инноваций, экономия на высокопрочных материалах и т.д.
Нацпланом предусмотрено, что модернизированы будут ключевые аэропорты в Астане, Алматы, Актау и Шымкенте, так как там создадут региональные транзитные транспортные узлы.
О строительстве нового терминала в аэропорту Шымкента говорилось еще девять лет назад. В апреле 2015 года управляющая компания Airport Management Group и акимат Южно-Казахстанской области подписали соответствующий меморандум. Построить терминал общей площадью 18 тыс. кв. м и пропускной способностью 600 пассажиров в час планировали к 2016-2017 годам, а после – расширить его еще на 16 тыс. кв. м, чтобы обслуживать до 1,2 тыс. пассажиров в час. Однако новый терминал аэропорта превратился в долгострой, в том числе из-за судебных разбирательств. В январе прошлого года аким Шымкента Мурат Айтенов обещал премьер-министру, что терминал введут в эксплуатацию до конца 2023 года.
Строительство нового терминала в аэропорту Актау предусмотрено еще комплексным планом развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, а с момента передачи аэропорта в доверительное управление турецкой компании в 2007 году уже проведены реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы, реконструкция перрона и рулежных дорожек, замена светосигнальной системы, также был построен новый пассажирский терминал.
Новый терминал аэропорта Алматы, построенный турецким инвестором, был открыт 1 июня, но в этом же месяце его затопило в результате проливных дождей. Более того, пассажиры в соцсетях жаловались на неработающие эскалаторы, длинные очереди на паспортном контроле из-за проблем с системой.
В ближайшие пять лет государство планирует снижать долю своего участия в транспортной отрасли. В рамках этой работы планируется увеличить долю частных инвестиций в развитие рынка железнодорожных перевозок, в обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры, завершить трансформацию АО «НК КТЖ» в национальную транспортно-логистическую компанию и разделить и приватизировать ее отдельные «бизнес-вертикали». В декабре прошлого года Токаев поручал это сделать «в кратчайшие сроки».
Агропромышленный комплекс
Предыдущим нацпланом развития страны стояла задача реформировать агропромышленный сектор для адаптации к новым условиям. В частности, предусматривалось, что до 2025 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличится в 1,3 раза к уровню 2019 года, а доля переработанной продукции – до 70%.
Однако доля переработанной продукции все еще остается низкой – 38%. А планы по ее увеличению до 70% перенесли на более поздние сроки. Как прописано в комплексном плане мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2024-2028 годы, на 2024 год стоит задача довести долю переработки до 40%, на 2025 год до – 50%, на 2026 год – 70%. Причем в 2027 и 2028 годах доля переработки останется той же – 70%.
Среди прочего государство обещало сформировать семь крупных экосистем по производству и переработке мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. Но и это перенесли в комплексный план развития агропромышленного комплекса до 2030 года.
В рамках нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы в 2023-2025 годах должно было быть 100%-ное обеспечение продовольственными товарами, в том числе социально значимыми, за исключением сахара (80%). Эта же задача – обеспечить к концу 2024 года 100%-ное импортозамещение продуктов питания за счет ввода молочно-товарных ферм, мясокомбинатов, птицефабрик и других производств – стояла в нацпроекте по повышению доходов населения. Однако за 2021-2022 годы ни по одной позиции не были достигнуты плановые показатели.
Казахстан продолжает оставаться импортозависимым по девяти наименованиям социально значимых товаров, в то время как закрываются птицефабрики из-за роста цен на корма для птицы, животноводы говорят, что им не хватает субсидий на корма, а потери урожая достигают 40% из-за отсутствия в стране оборудованных овощехранилищ.
Для развития АПК на ближайшие пять лет ставятся задачи по повышению эффективности использования пахотных площадей и водопользования, масштабирования животноводства, обеспечения эпизоотического благополучия и повышения уровня переработки сельхозпродукции.
Для этого будет проведено полное обследование состояния земель, создана цифровая платформа их мониторинга, будут внедрять водосберегающие технологии. Для снижения деградации почвы (по данным сенаторов, она достигает 75%) и восстановления земли планируют внедрить современные методы анализа состояния земель и прогнозирования негативных изменений почвенного покрова, которые будут основой плана восстановительных работ.
Другим важным направлением станет поэтапное наложение встречных обязательств и внедрение субсидий, стимулирующих фермеров повышать объемы производства, выращивать оптимальные для данного участка культуры, использовать оптимальный уровень удобрений и пестицидов на основе научно обоснованных рекомендаций, согласованных с представителями бизнес-сообщества.
Одним из приоритетов обозначено повышение эффективности водопользования. Отметим, что нацпланом до 2025 года власти обещали актуализировать водное законодательство «с целью внедрения системных норм, побуждающих эффективное водопотребление», восстановить ирригационные и дренажные системы, построить новые водохозяйственные объекты, провести реконструкцию групповых водопроводов и внедрить меры по водосбережению. В среднесрочной перспективе власти снова говорят о стимулировании внедрения водосберегающих технологий. Отметим, что все эти вопросы отражены в новом Водном кодексе, который сейчас находится в работе мажилиса и должен изменить подходы к водным ресурсам и постепенно решать проблему дефицита. Однако эксперты отмечали, что еще на стадии обсуждения документа их мнение и мнение населения не учитывалось. В марте этого года стало известно, что проект Водного кодекса поступил в мажилис, не пройдя государственную экологическую экспертизу.
Аграрии же не против переходить на водосберегающие технологии, но не все могут позволить себе это из-за дороговизны. Возмещения 50% от понесенных затрат на приобретение водосберегающих технологий недостаточно, говорят они.
Для «масштабирования» животноводства планируется привлекать крупных зарубежных инвесторов и транснациональные компании, которые, по мнению властей, «предоставят доступ к рынкам сбыта, обеспечивая новые возможности для экспорта местной продукции», а также развивать кооперативы. При этом государство признает, что сформированные ранее сельскохозяйственные кооперативы не продемонстрировали эффективности: доля объемов производства продукции кооперативами в общем выпуске составляет менее 1%. Основной проблемой названы формальный и фиктивный принцип их создания, в результате чего у фермеров нет мотивации и доверия.
Об этом же говорят и в Минсельхозе: порядка 60% сельскохозяйственных кооперативов в Казахстане не платят налоги либо являются бездействующими, поэтому эффективность их деятельности остается крайне низкой. Полноценному же развитию кооперации на селе препятствуют отсутствие стабильного рынка сбыта и переработки, нехватка пастбищ и сенокосов. Поэтому власти намерены проработать «новые подходы к кооперации фермеров на примере лучших практик».
В 2019 году правительство Казахстана сообщало, что с крупнейшим в США производителем мясной продукции – компанией Tyson Foods подписано соглашение о реализации программы развития современной агромультипротеиновой индустрии. На первом этапе предусматривалось строительство современного мясоперерабатывающего комплекса. Ожидалось, что он будет обеспечивать потребности казахстанского рынка, экспортировать продукцию за рубеж, стимулировать аграрное машиностроение, разведение кормовых культур, создание откормочных площадок и в целом позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест в сельском хозяйстве.
Tyson Foods Inc планировала приступить к строительству трех заводов по переработке мяса в 2020 году и вложить в это до $5 млрд. Однако в 2022 году стало известно, что инвестор приостановил реализацию проектов. В Минсельхозе говорили, что причина в геополитической ситуации в мире. Участники же рынка считают, что инвестор отказался от проекта из-за отсутствия рынка.
Еще в 2022 году в Минсельхозе констатировали, что развитие животноводческой отрасли тормозят низкая обеспеченность кормовой базой, перекосы в государственной поддержке и дефицит специалистов. Поэтому у страны сохраняется импортозависимость по мясу птицы, мясной и молочной продукции глубокой переработки. При этом проблема с кормовой базой напрямую связана с продуктивностью пастбищных угодий.
Чтобы стимулировать переработку сельхозпродукции, государство обещает усовершенствование налоговой политики, временные послабления для предприятий, занимающихся экспортом. В то же время для расширения экспорта будут разработаны всесторонние механизмы поддержки в области сертификации и внедрения требуемых стандартов.
Для повышения сохранности и безопасности продукции и снижения потерь будут расширять и модернизировать транспортно-логистическую инфраструктуру, в том числе за счет строительства новых овощехранилищ, морозильных складов и других объектов. До конца 2025 года планируется ввести дополнительные хранилища общей вместимостью 689,8 тыс. тонн.
В рамках усиления мер контроля и профилактики здоровья скота работа будет направлена, в том числе, на получение статуса страны свободной от ящура. Казахстан еще в мае прошлого года должен был получить этот статус, но министерство сельского хозяйства не провело своевременную работу.
Для развития аграрной науки ставится задача по ее коммерциализации и повышению уровня квалифицированности кадров. Для этого планируется объединять интегрированные агротехнологические хабы, бизнес, научно-образовательную среду, стартапы и зарубежные исследовательские центры. Также ставится задача по повышению уровня финансирования научных исследований и эффективности используемых средств. В документе отмечается, что сейчас в Казахстане на финансирование аграрных научных исследований приходится менее 1% ВДС сельского хозяйства. Также есть «серьезные диспропорции и недофинансирование коммерциализации»: на научные исследования направляются более 90% всех средств, на опытные работы – менее 10%, на трансфер и коммерциализацию финансирования нет вообще, тогда как в мировой практике на каждое из направлений приходится по 30-35% объемов финансирования.
Туризм
Казахстан ожидает к 2029 году ежегодный поток туристов в 15 млн человек, включая 4 млн иностранных. При этом прогнозируется рост турпотока из Китая и стран Восточной Азии, Ближнего Востока и Индии: власти считают, что Казахстан – удобное направление для этих стран за счет недолгого перелета.
Приоритетное развитие в ближайшие пять лет получат такие туристские направления, как Астана и Алматы, включая горный кластер, Мангистау, Туркестан, Бурабай. Их к 2029 году обещают обеспечить качественной инженерно-транспортной и туристской инфраструктурой.
В своем послании 1 сентября 2023 года Токаев констатировал, что Казахстан отстает от других государств в сфере развития туризма. Он призвал задействовать туристический потенциал страны и реализовать «прорывные проекты». Тогда он поручал сформировать конкретный перечень минимум из 15 проектов с конкретными сроками их реализации, в итоге список приоритетных территорий для развития туризма был расширен с 10 до 20. Но на совещании по туризму в июне этого года Токаев раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства. По его мнению, целесообразнее обустроить в кратчайшие сроки наиболее перспективные объекты, которые должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне.
О развитии туризма в стране говорят ежегодно, ставят цели по увеличению турпотока, улучшению сервиса и инфраструктуры, однако Казахстан так и не стал центром притяжения туристов. В прошлом году госаудит бюджетных средств, выделенных нацкомпании Kazakh Tourism, показал, что из 22 направлений развиваются всего четыре, на которые приходятся 80% туристических объектов: экотуризм – 34%, культурно-познавательный – 29%, охотничий туризм – 9%, лечебно-оздоровительный туризм – 8%.
По данным Высшей аудиторской палаты, основными причинами, сдерживающими развитие отрасли, являются в том числе отсутствие региональной координации между министерством и акиматами. В 15 регионах нет профильных управлений, а бизнес недостаточно информирован о мерах господдержки, поэтому они не оказали эффекта на развитие отрасли. Также сдерживает развитие отрасли отсутствие системного контроля за соблюдением стандартов в сфере туризма, что, соответственно, сказывается на качестве туристических услуг; а недостаточность развития гостиничной туристской инфраструктуры порождает необоснованно высокие цены на проживание. Другой проблемой были названы качество интернета и цифровизации услуг: всего 76,2% объектов подключены к интернету, а интегрированы в международные системы интернет-бронирования лишь 22,6%. В ВАП подчеркивали, что отсутствие возможности удаленного бронирования и оплаты не позволяет туристу ознакомиться с условиями проживания и планировать маршрут путешествия.
В целом, по данным ВАП, за последние 20 лет было принято четыре документа по развитию туристской отрасли Казахстана, но ни один из них не достиг логического завершения и ставился на утрату.
Токаев также говорил, что одной из серьезных проблем отечественного туризма является слабая транспортная инфраструктура. А в Минкультуры и спорта констатировали, что отсутствие элементарной инфраструктуры в нацпарках является сдерживающим фактором развития туризма, но у акиматов нет соответствующей законодательной компетенции.
Предыдущим нацпланом развития страны до 2025 тоже ставилась задача по строительству дорог, развитию придорожного сервиса, гостиничных комплексов, привлечению частных инвестиций в развитие инфраструктуры. Также планировалось широко использовать «Сакральную географию Казахстана». Причем еще раньше, нацпроектом «Рухани жаңғыру», было предусмотрено, что в стране запустят интерактивную карту сакральных мест. В апреле 2021 года госагентство «Казинформ» опубликовало отчетную статью, что в рамках проекта сформирован список из 781 сакрального места и «полная визуализация сакральных объектов доступна на платформе виртуальной карты qazmaps.kz». Однако вместо виртуальной карты на qazmaps.kz открывается сайт онлайн-казино.
Драйвером развития туристских продуктов государство видит частный бизнес и намерено оказывать ему поддержку, реформировать систему классификации гостиниц, поскольку нынешние критерии, установленные в 2008 году, устарели, и снова говорит о развитии базовой инфраструктуры (дорог и троп, стоянок и кемпингов, визит-центров).
Наряду с этим власти намерены контролировать влияние туризма на окружающую среду, планируя внедрять дифференциацию тарифов в зависимости от сезона для наиболее нагруженных зон, управлять потоками туристов посредством ограничения количества доступного арендного жилья и пропусков в охраняемые зоны.
Бизнес и инвестиции
К 2029 году вклад МСБ в экономику Казахстана должен увеличится до 39,5% с нынешних 36,5%. И для этого в ближайшие пять лет государство намерено продолжать снижать административную нагрузку и стимулировать бизнес к укрупнению и выходу из теневой экономики, увеличить количество предприятий, ориентированных на экспорт, и совершенствовать инструменты поддержки бизнеса.
Власти Казахстана неоднократно заявляли о необходимости снижать давление на бизнес и всячески стимулировать его работу, в том числе с ориентиром на экспорт. В стране вносили изменения в законодательство, принимали соответствующие программы, вводили мораторий на проверки малого бизнеса. Но даже в период моратория субъекты предпринимательства подвергались незаконным проверкам.
В прошлом году нацпалата «Атамекен» проводила исследование, по результатам которого респонденты отметили сильное влияние условий налогообложения (44%) и вмешательства (рейдерства) со стороны госорганов (38%) при переходе из малого бизнеса в средний. 38% опрошенных не увидели никаких изменений в условиях государственного администрирования/регулирования бизнеса за последние два года. А при получении льготного кредитования/госинвестиций/грантов/субсидий 16,2% респондентов столкнулись с отсутствием информации, 25% – с бюрократией, 21,5% – с долгим рассмотрением заявок, 10% – с отсутствием прозрачности в процессе рассмотрения заявок.
Нацпалата пришла к выводам, что бизнес не ощущает изменения условий госрегулирования, нет прозрачности для работы в свободной конкурентной среде, сохраняются проблемы доступности финансирования и инфраструктурные ограничения, транспортно-логистические проблемы, затрудняет ведение бизнеса «ежегодное изменение правил по поддержке бизнеса».
Еще в 2021 году глава государства заявлял, что необходимо начать переход от прямой поддержки и субсидирования бизнеса к более рыночным инструментам и подходам. Он отмечал, что пока не решенной проблемой является низкая доля средних компаний. Спустя два года он снова поручил стимулировать укрупнение субъектов малого предпринимательства и в целом поддерживать средний бизнес.
По данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 1 апреля 2024 года в общем количестве действующих субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 68,6%, юридических лиц малого предпринимательства – 18,3%, крестьянских или фермерских хозяйств – 13%, юридических лиц среднего предпринимательства – всего 0,1%.
Чтобы мотивировать бизнес к укрупнению, государство намерено внедрить систему «позитивных и негативных стимулов» в рамках налогового режима и системы господдержки. В частности, будет разработан инструмент для идентификации бизнеса, использующего практику искусственного дробления и уклонения от налогов. При первичном обнаружении нарушений предприятиям дадут право на консолидацию без применения санкций. Также власти обещают внедрить систему «рассрочки» налоговых платежей.
В ближайшие годы приоритет при получении государственных интервенций будет у «быстрорастущих и конкурентоспособных» предприятий. Поддержка также будет предоставляться при соблюдении дополнительных условий, например, после прохождения образовательных курсов по предпринимательству. Государство считает, что это снизит «иждивенческие стимулы».
Для повышения экспортоориентированности и участия предприятий в глобальной торговле планируется развивать платформу для экспортеров, снижать торговые барьеры, расширять географию экспорта.
Развитие поддержки экспорта предусматривает в частности сокращение сроков рассмотрения заявок на возмещение затрат, расширение представленности отечественных товаропроизводителей в торговых сетях на внутреннем рынке, масштабирование соцпроекта «Сапалы өнім», направленного на стимулирование общественного мониторинга товаров.
Государство также обещает продолжать снижать свое воздействие на рынки как через регулирование ценообразования, так и через прямое участие и создание привилегий для отдельных игроков. По ряду рынков, включая грузовые железнодорожные перевозки, телекоммуникации, пассажирские авиаперевозки, топливно-энергетический комплекс, будет снижена доля государственного участия. А основным приоритетом антимонопольного регулирования станет внедрение политики с уходом от карательных подходов к более широкому применению инструментов «мягкого права».
Согласно предыдущему нацплану развития, объем прямых иностранных инвестиций к 2025 году должен вырасти до $30 млрд, а инвестиций в основной капитал – до 30% к ВВП. Новым нацпланом соотношение иностранного объема капитала к ВВП достигнет 23%. Однако по итогам 2023 года инвестиции в основной капитал, согласно данным Бюро нацстатистики, составили всего порядка 15% к ВВП. А в январе-июне 2024 года объем инвестиций был на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Неоднократно президент говорил о необходимости привлекать инвестиции в экономику и давал соответствующие поручения. Последний раз он критиковал эту работу на расширенном заседании правительства в феврале.
Согласно новому нацплану развития, «центральным элементом модели» работы с инвесторами станет «единое окно» по всему инвестиционному циклу. В то же время в стране до сих пор не запущена единая цифровая платформа по оказанию мер господдержки для инвесторов, о необходимости которой власти говорят уже давно. Также премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что значительные бюджетные средства тратятся на содержание управляющих компаний, но отдачи и эффективности от них в виде инвестиций нет.
Власти признают, что для долгосрочных инвестиций нужна стабильно низкая инфляция. Ее обещают удерживать в пределах установленного коридора в 5%. Также государство обещает создавать привлекательные условия для инвесторов в части налогов, тарифов и доступа к услугам и сокращение сроков заключения инвестиционных соглашений и получения разрешительной и иной документации.
Вместе с тем планируется развивать альтернативные источники финансирования инвестпроектов, чтобы сместить акцент с прямого финансирования от государственных институтов на финансирование через банки, микрофинансовые организации и лизинговые компании. В частности, перспективными направлениями правительство видит зеленое финансирование, исламское финансирование, а также инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в реальный сектор экономики.
Экологическая устойчивость
В рамках этого направления государство продолжит работу по достижению углеродной нейтральности, повышению качества воздуха, повышения уровня переработки отходов. И если в проекте документа была конкретика – к 2029 году минимум 12 населенных пунктов снизят уровень загрязнения воздуха ниже «высокого» по классификации «Казгидромета», то в принятом в итоге нацплане только общие задачи: снижение доли угольной генерации, повышение экологичности транспорта и др.
Согласно мониторингу «Казгидромета», за июнь этого года из 68 населенных пунктов к степени очень высокого загрязнения относятся семь – Караганда, Астана, Актобе, Аксай, Петропавловск, Костанай и Житикара, а к степени высокого уровня загрязнения 14 населенных пунктов, в том числе города Сатпаев, Талгар, Туркестан, Хромтау, Уральск, Рудный, Аркалык. Повышенный уровень загрязнения отмечается в 27 населенных пунктах, в том числе в Алматы, Атырау, Усть-Каменогорске, Актау, Жанаозене, Жезказгане, Шымкенте, Риддере, Темиртау, Павлодаре, Балхаше, Таразе, Кызылорде, Семее, Кентау. За последние пять лет стабильный высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в городах Астана, Караганда и Актобе.
В то же время в мировом рейтинге «Индекс качества воздуха (AQI) и загрязнение атмосферы PM2.5» в реальном времени, опубликованном на сайте IQAi за 18 марта 2024 года, в список самых загрязненных городов мира вошли Темиртау, Алматы, Павлодар, Астана и Усть-Каменогорск.
Ключевыми задачами на ближайшие пять лет станут опять же снижение доли угольной генерации с увеличением доли ВИЭ и использование природного газа в качестве промежуточного топлива. Для снижения выбросов предприятий планируется, помимо механизмов квотирования, внедрять секторальный подход к определению предельных объемов выбросов, расширить перечень регуляторных инструментов и усилить ответственность предприятий за несоблюдение нормативов. А для снижения выбросов от стационарных источников в населенных пунктах власти обещают проработать стимулирующие механизмы с фокусом на декарбонизацию источников генерации энергии, модернизацию угольных ТЭЦ, внедрение электрофильтров и газификацию населения, модернизацию угольных котлов и печей в частных домах.
На сегодняшний день рассматривается вопрос о строительстве новых ТЭЦ как минимум в четырех регионах: Усть-Каменогорске, Кокшетау, Семее и области Улытау. Но в Усть-Каменогорске, Кокшетау и Семее они будут работать на угле, а в области Улытау рассматривают возможность строительства ТЭЦ как на угле, так и на газе.
В целях снижения выбросов от автотранспорта продолжится работа по обновлению автопарка, развитию инфраструктуры для электромобилей и альтернативных видов транспорта (велосипеды, самокаты и др.).
Также будут пересмотрены тарифы на мусор. Как отмечается, они не пересматривались уже четыре года в крупнейших городах (например, Астана, Алматы, Атырау). А это необходимо для привлечения денег в мусоропереработку, чтобы повысить к 2029 году долю сортированных и переработанных твердых бытовых отходов, правда, на сколько – не уточняется. Наряду с пересмотром тарифов будут расширять сеть пунктов раздельного сбора мусора, строить новые и модернизировать существующие сортировочных комплексы и полигоны.
Ежегодно в Казахстане образуется порядка 4,5-5 млн тонн коммунальных отходов, но, по данным Минэкологии, доля их переработки составляет только 22,5%, а промышленных отходов – 20%. Однако эксперты отмечают, что официальные данные значительно занижены, так как большинство полигонов и мусоровывозящих компаний не замеряют объем и вес собираемых отходов.
В феврале председатель правления АО «Жасыл даму» Сарсенбай Ержан сообщал, что в Казахстане планируется построить пять мусороперерабатывающих заводов мощностью 555 тыс. тонн в год и восемь мусоросортировочных комплексов общей годовой мощностью 1,2 млн тонн. По его словам, это будет по два проекта в Астане и Шымкенте, в Атырауской и Костанайской областях, по одному проекту в Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Кызылординской и Актюбинской областях. А уже через месяц министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев заявил о 37 заводах по переработке ТБО. Правда, сроков строительства не назвал. В августе Минэкологии в своем Telegram-канале анонсировало совсем грандиозные планы: в рамках поручения президента по строительству заводов для переработки ТБО выбрано 94 проекта, из них предварительно одобрены 22 проекта, чтобы увеличить объем переработки на 1,2 млн тонн в год.
Верховенство права и повышение эффективности госконтроля
Власти традиционно обещают усилить соблюдение прав и свобод граждан, повышать качество исполнения государственных решений, улучшать качество правосудия и продолжать реформы правоохранительных органов. К 2020 году «результатом усиления верховенства права станет достижение значения 0,60 в индексе верховенства права от World Justice Project», указано в новом нацплане развития.
Однако, ориентируясь на один рейтинг одной международной НПО, государство не видит – или делает вид, что не видит, – требования других правозащитных организаций, которые неоднократно призывали освободить политзаключенных и прекратить преследования гражданских активистов. Правозащитная организация Human Rights Watch во всемирном докладе за 2023 год, в котором проанализировала все нарушения прав человека в Казахстане, заявила, что никаких конструктивных мер по постоянным нарушениям власти страны так и не приняли.
Токаев же считает, что в современном Казахстане нет политического преследования и цензуры. В то же время в стране осужден журналист Думан Мухаммедкарим – на семь лет лишения свободы с запретом на общественно-политическую деятельность сроком на три года, а активистов, выступавших в его поддержку, подвергали административным арестам; а основательницу и главного редактора ProTenge Джамилю Маричеву суд признал виновной в распространении ложной информации, также сейчас находится под стражей по той же статье журналист Данияр Адилбеков.
Помимо этого, в июне Токаев подписал закон «О масс-медиа», который неоднократно критиковали правозащитники и медиасообщество. Он позволит отказывать в аккредитации иностранным СМИ, а также будет введен мониторинг за нарушением нравственных, культурных и семейных ценностей.
По данным международной организации «Репортеры без границ» Казахстан в Индексе свободы прессы опустился с 134 в 2023 году до 142 в 2024 году. Организация сообщает, что государство усиливает контроль над интернетом и использует все доступные средства: аресты, нападения, отключение телекоммуникаций и интернета – чтобы предотвратить освещение в СМИ крупных событий.
Новым нацпланом планируется повышать доверие населения к правоохранительным органам и судам, чтобы к 2029 году этот показатель в судебной системе увеличился до 58%, к правоохранительным органам – до 72%. Сейчас, по данным Бюро нацстатистики, удельный вес доверяющих судам – 61,8%, полиции – 61,6%.
Для дальнейшего укрепления судебной независимости будут снижаться влияние на суды законодательной и исполнительной власти, а роль суда в гражданском судопроизводстве, наоборот, повышаться, будут расширены полномочия следственных судей в уголовном процессе и развиваться альтернативные способы урегулирования споров.
В продолжение реформы правоохранительных органов акцент в работе полиции будет по-прежнему направлен на профилактику и предупреждение правонарушений, причем приоритет будет отдан решению вопросов с учетом мнения жителей, проживающих на конкретной территории.
В рамках приоритета по повышению эффективности оказания государственных услуг и работы госорганов власти намерены добиться к 2029 году «роста стабильности законов», «повышения открытости правительства и вовлечение граждан в двусторонний диалог».
Пока что практика показывает, что правительство не открыто даже для журналистов, не говоря уже о простых гражданах, которые неоднократно приезжали из регионов в Астану (нефтяники, родные погибших во время Январских событий, многодетные матери), но диалога с властями у них так и не вышло. А власти Алматы закрыли от общественности любые проекты планировки, что вызывает и критику со стороны гражданского общества, и непонимание ситуации.
Результатом работы по дальнейшему развитию антикоррупционной политики государство видит Казахстан в индексе восприятия коррупции Transparency International в диапазоне 40–49 баллов. Для этого будет вестись «непрерывная» информационно-разъяснительная работа, антикоррупционное просвещение, мотивация государственных служащих, предпринимателей и общества в целом «на добропорядочное поведение». Однако в правительстве либо манипулируют цифрами, выдавая их за улучшение рейтинга страны, либо смотрят на рейтинг с обратной стороны. Потому что страны, набравшие ниже 50 баллов, считаются высоко коррумпированными.
По итогам 2023 года Казахстан улучшил свои позиции всего на 3 балла, но по-прежнему находится в ряду высоко коррумпированных стран, набрав 39 баллов из 100 возможных и заняв 97 место из 180. В Transparency International Kazakhstan отмечают, что улучшение позиции на 3 балла связано прежде всего активизацией гражданского общества после Январских событий, вынудивших госорганы «произвести некоторые улучшения в области антикоррупционных реформ, возврата активов и задержании высокопоставленных чиновников и их родственников». Но, по данным организации, Казахстан все еще сталкивается с недостаточной прозрачностью действий правительства, отсутствием полной независимости судебной власти и использованием влияния политических элит в своих узких экономических интересах.
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Национальный план развития Казахстана до 2029 года традиционно амбициозен и обещает множество изменений. План должен повысить уровень жизни казахстанцев, снизив при этом число бедных всего на 0,2%, и обеспечить качественный рост экономики на уровне 6,7%.
Власти считают, что «результатом последовательных реформ станет поэтапный переход на качественно новую модель экономического роста, главенствующей задачей которой является реальное улучшение жизни граждан, устранение неравенства и защита окружающей среды».
Предыдущий национальный план развития был провален прежним правительством Алихана Смаилова. Амбициозность прежнего плана перекочевала в новый вместе со множеством нерешенных проблем. Новый нацплан не дает ответа именно на этот важный вопрос - что позволит достичь целевых показателей и как будут решены проблемы, которые до этого не решались годами.
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