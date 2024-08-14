Новый план со старыми задачами

В 2021 году в Казахстане были утверждены 10 национальных проектов, направленных на развитие различных сфер – от здравоохранения до туризма. На их реализацию необходимо было почти 50 трлн тенге, из них 3,3 трлн тенге возлагалось на местные бюджеты. Глава государства Касым-Жомарт Токаев не был уверен, что бюджеты к этому готовы, и поручал правительству «тщательно проработать данный аспект». Но спустя два года нацпроекты перестали существовать.

В июне прошлого года занимавший тогда пост министра финансов Ерулан Жамаубаев говорил, что правительство обновило перечень нацпроектов, утвердив документы нового формата (нацпроекты «Комфортная школа», «Модернизация сельского здравоохранения», «Доступный интернет»), и «вместо громоздких документов» перешло на «лаконичные нацпроекты, направленные на решение конкретных проблем». А мероприятия 10 нацпроектов интегрированы в другие документы, утверждены 15 концепций о развитии конкретных отраслей до 2029 года.

Тогда же, в июне 2023-го, Высшая аудиторская палата в заключении к отчету правительства констатировала, что полноценного переформатирования госпрограмм в нацпроекты не произошло: «Не достигнуты задачи по переходу на формат лаконичных национальных проектов (с небольшим количеством показателей и индикаторов), понятных всем гражданам. Отмечается громоздкость разработанных национальных проектов, включение в них практически тех же мероприятий и инвестпроектов, с имевшимися недостатками».

Из девяти нацпроектов только два показали средний уровень эффективности – это «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» и «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», остальные семь – низкий.

Несмотря на это, правительство продолжает дублировать цели и задачи из документа в документ.

Здравоохранение

В ближайшие пять лет правительство намерено повысить общий уровень здоровья населения и довести среднюю продолжительность жизни до 77 лет. Усилия государства будут направлены на снижение смертности, в том числе младенческой и материнской, на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, развитие лекарственного обеспечения и отечественного фармацевтического производства, совершенствование системы ОСМС.

Власти из года в год говорят о необходимости снижать смертность и улучшать здоровье казахстанцев, но целевые индикаторы остаются недостижимыми. В 2022 году из трех целевых индикаторов нацпроекта «Здоровая нация» (постепенное увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет, показатели младенческой и материнской смертности) был достигнут только первый (74,44 года при плане 73,7), по остальным двум, как констатировала Высшая аудиторская палата в заключении к отчету правительства за 2022 год, наблюдается «хроническое недостижение», по младенческой смертности – на протяжении пяти лет. В заключении ВАП к отчету правительства за 2023 год говорится, что Минздрав опять не достиг запланированных показателей по младенческой смертности – она составила 7,69 при плане в 7,4, и причиной этому стала неблагоприятная эпидситуация по кори, коклюшу и ОРВИ. Также не достигнут показатель по материнской смертности – она составляет 11,4 вместо 10,8. Аудиторы связывают это «с наличием экстрагенитальных патологий рожениц (25 случаев), а также акушерскими причинами (20 случаев), являющихся следствием нехватки квалифицированных кадров».

Снижать младенческую и материнскую смертности власти намерены за счет усиления мониторинга ранней постановки на учет беременных, улучшения инфраструктуры и материально-технической базы роддомов, развития консультативно-диагностических центров на базе ведущих перинатальных центров, увеличения коечного фонда родильных отделений и строительства современных перинатальных центров, дооснащения существующих современным медицинским оборудованием, а в системе перинатальной диагностики будут расширять применение современных технологий, направленных на выхаживание новорожденных.

На расширенном заседании правительства 7 февраля Токаев констатировал, что пятый год действует ОСМС, бюджет отрасли вырос вдвое, но существенного повышения качества медицинской помощи нет. Более того, госаудит Фонда социального медицинского страхования и его региональных филиалов за 2022-2023 годы выявил факты двойной оплаты за медуслуги и некачественный мониторинг за деятельностью медучреждений.

Согласно исследованию Бюро национальной статистики в прошлом году, 56% казахстанцев не удовлетворены качеством медуслуг. А по данным Высшей аудиторской палаты, в 2023 году уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг составил 56,5% при плане Минздрава 73%.

Эта проблема, в свою очередь, приводит к высокому уровню частных расходов на медпомощь. По данным Фонда медстрахования, за 2023 год 84% казахстанцев лишь один раз были на приеме у врача поликлиники, что косвенно подтверждает их дальнейшее лечение в платных клиниках.