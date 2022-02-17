Токаев считает закон о первом президенте издержкой прошлого

«Раньше такие законы принимались, но сейчас они уже не нужны. Об этом надо говорить прямо. Я считаю, что не нужно принимать такие законы в будущем. В прошлом были недостатки, но это наша история. Долг каждого из нас – учиться у истории. Наша цель – думать о будущем нашей страны, заботиться о подрастающем поколении», - сказал Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan, показанном вечером в четверг.

Поправки в закон о первом президенте были инициированы сразу после январских событий и быстро приняты парламентом, в феврале их подписал Токаев. Фактически они узаконили уже состоявшиеся события: свой пост в Ассамблее народа Казахстана Назарбаев покинул весной прошлого года, а пост в Совете безопасности - во время январских событий.