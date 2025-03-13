Токаев выступит на нем с речью
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В Бурабае пройдет очередное заседание Национального курултая
Фото пресс-службы президента Казахстана

В Бурабае в пятницу пройдет четвертое заседание Национального курултая, сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

По его данным, в ходе мероприятия президент Касым-Жомарт Токаев «выступит с речью, а члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни».

Национальный курултай был создан по предложению Токаева после Январских событий и был призван стать общественной площадкой для обсуждения политического реформирования страны. Его состав формируется администрацией президента и не включает в себя критиков действующих властей.

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