В Бурабае пройдет очередное заседание Национального курултая

Токаев выступит на нем с речью
В Бурабае в пятницу пройдет четвертое заседание Национального курултая, сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
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